В Бресте спасатели освободили двухлетнего ребенка, который заперся в квартире

7 июня сотрудники МЧС спасли двухлетнего мальчика, который захлопнул входную дверь квартиры, сообщил TUT.BY официальный представитель областного управления МЧС Сергей Машнов.



Фото: vk.com/alarmbrest

Сигнал спасателям поступил в 10.50. 23-летняя мама ребенка рассказала, что в квартире на седьмом этаже девятиэтажного дома остался один запертым ее двухлетний сын. Мальчик захлопнул металлическую дверь, когда девушка вышла на лестничную площадку.

Прибывшие на место спасатели по автолестнице поднялись на балкон, вскрыли балконную дверь, а затем открыли входную дверь.