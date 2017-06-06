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В Витебском районе две продавщицы получили за растрату по 3 года колонии
07.06.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by
В Витебском районе две продавщицы сельского магазина за растрату осуждены на 3 года колонии с конфискацией имущества,
При ведении розничной торговли женщины похитили деньги, а также растратили и присвоили находящиеся у них в подотчете товары на сумму более 125 млн неденоминированных рублей.
Суд Витебского района приговорил бывших продавщиц к лишению свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Предусмотрена и конфискация имущества.
Кроме этого, женщин лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями, сроком на 5 лет. Но для одной из них наказание отсрочили — на время беременности, родов и до достижения ребенком 3 лет.
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Для одной из женщин наказание отсрочили - на время беременности, родов и до достижения ребенком 3 лет.
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