В Витебском районе две продавщицы получили за растрату по 3 года колонии

В Витебском районе две продавщицы сельского магазина за растрату осуждены на 3 года колонии с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба милиции региона.

При ведении розничной торговли женщины похитили деньги, а также растратили и присвоили находящиеся у них в подотчете товары на сумму более 125 млн неденоминированных рублей.

Суд Витебского района приговорил бывших продавщиц к лишению свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Предусмотрена и конфискация имущества.

Кроме этого, женщин лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями, сроком на 5 лет. Но для одной из них наказание отсрочили — на время беременности, родов и до достижения ребенком 3 лет.