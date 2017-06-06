ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебском районе две продавщицы получили за растрату по 3 года колонии

07.06.2017 16:32 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Витебском районе две продавщицы сельского магазина за растрату осуждены на 3 года колонии с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба милиции региона.

При ведении розничной торговли женщины похитили деньги, а также растратили и присвоили находящиеся у них в подотчете товары на сумму более 125 млн неденоминированных рублей.

Суд Витебского района приговорил бывших продавщиц к лишению свободы сроком на 3 года в колонии общего режима. Предусмотрена и конфискация имущества.

Кроме этого, женщин лишили права занимать должности, связанные с учетом, хранением и распоряжением товарно-материальными ценностями, сроком на 5 лет. Но для одной из них наказание отсрочили — на время беременности, родов и до достижения ребенком 3 лет.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для одной из женщин наказание отсрочили - на время беременности, родов и до достижения ребенком 3 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
По автолестнице на балкон. В двух городах родители вызывали МЧС, чтобы попасть в квартиры с детьми
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика