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По автолестнице на балкон. В двух городах родители вызывали МЧС, чтобы попасть в квартиры с детьми
07.06.2017 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Два похожих случая произошли 6 и 7 июня в разных городах Беларуси: родителям пришлось вызывать МЧС, чтобы попасть в квартиры, где остались несовершеннолетние дети.
В Гомеле происшествие случилось днем 6 июня на улице 50 лет БССР, сообщили в МЧС Гомельской области.
— Спасателям поступил звонок от обеспокоенных родителей. Их несовершеннолетний ребенок остался один дома, на звонки в дверь он не реагировал, а попасть в квартиру взрослые не могли, — рассказала пресс-секретарь ведомства региона Мария Клезович.
Приехав на место вызова, сотрудники МЧС при помощи автовышки попали на четвертый этаж жилого дома. Оказалось, ребенок уснул и не слышал звуки дверного звонка.
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Прибывшие на место спасатели по автолестнице поднялись на балкон, вскрыли балконную дверь, а затем открыли входную дверь.
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Приехав на место вызова, сотрудники МЧС при помощи автовышки попали на четвертый этаж жилого дома. Оказалось, ребенок уснул и не слышал звуки дверного звонка.
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