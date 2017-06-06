По автолестнице на балкон. В двух городах родители вызывали МЧС, чтобы попасть в квартиры с детьми

Два похожих случая произошли 6 и 7 июня в разных городах Беларуси: родителям пришлось вызывать МЧС, чтобы попасть в квартиры, где остались несовершеннолетние дети.

В Гомеле происшествие случилось днем 6 июня на улице 50 лет БССР, сообщили в МЧС Гомельской области.

— Спасателям поступил звонок от обеспокоенных родителей. Их несовершеннолетний ребенок остался один дома, на звонки в дверь он не реагировал, а попасть в квартиру взрослые не могли, — рассказала пресс-секретарь ведомства региона Мария Клезович.

Приехав на место вызова, сотрудники МЧС при помощи автовышки попали на четвертый этаж жилого дома. Оказалось, ребенок уснул и не слышал звуки дверного звонка.

Видео: vk.com/cpbelarus

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В Бресте же 7 июня сотрудники МЧС спасли двухлетнего мальчика, который захлопнул входную дверь квартиры на седьмом этаже девятиэтажного дома. Мама ребенка рассказала, что мальчик захлопнул металлическую дверь, когда она вышла на лестничную площадку.

Прибывшие на место спасатели по автолестнице поднялись на балкон, вскрыли балконную дверь, а затем открыли входную дверь.