ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАГАТЭ подвело итоги seed-миссии, прошедшей на БелАЭС в январе

07.06.2017 16:38 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года миссии по оценке площадки и проекта площадки с учетом внешних воздействий (seed-миссия) для Белорусской атомной электростанции, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.

МАГАТЭ подвело итоги seed-миссии, прошедшей на БелАЭС в январе
© Sputnik / Виктор Толочко
На БелАЭС начался один из главных этапов строительства

Seed-миссия МАГАТЭ состоялась 16-20 января, она прошла по приглашению белорусского правительства. Между тем еще до получения отчета агентства Литва заявила, что миссия работала по ограниченной программе и не смогла полностью проанализировать все факторы безопасности. Кроме того, литовская сторона отметила, что миссия сформирована с учетом интересов Беларуси и в ее состав не вошел ни один литовский эксперт.

"Инспекционная группа МАГАТЭ сделала вывод о том, что белорусской стороной при выборе площадки и проектировании БелАЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия. Также приняты необходимые меры по обеспечению безопасности АЭС, связанные с внешним воздействием на АЭС, на основе уроков аварии на АЭС "Фукусима-дайити" в Японии", – сообщили в Минэнерго.

Там также предложили всем желающим в подтверждение этого ознакомиться с полной версией отчета, который размещен на сайте МАГАТЭ.

В Минэнерго обратили внимание, что основная задача миссии заключалась в том, чтобы проанализировать проектные решения по строительству АЭС на фоне внешних воздействий природного характера (паводок, смерч, ураган, сейсмическое воздействие, осадки, изменение температурного режима). Кроме того, эксперты должны были выяснить, отвечают ли требования безопасности возможным внешним воздействиям, вызванных человеческим фактором (угроза падения самолета, внеплощадочный взрыв, наружный пожар, аварийный выброс облака взрывоопасных или токсических веществ, электромагнитные помехи, повреждение водоподпорных сооружений, например, плотин).

"Эксперты МАГАТЭ должны были дать ответ на вопрос — надлежащим ли образом были рассмотрены все необходимые аспекты безопасности, касающиеся Белорусской АЭС, в соответствии со стандартами МАГАТЭ в данной области", – уточнили в министерства.

Там отметили, что в отчете миссии отражены следующие выводы:

  • анализ внешних воздействий выполнен в соответствии с установленными критериями;
  • параметры площадки учтены в проекте Белорусской АЭС;
  • программы мониторинга воздействий на АЭС надлежащим образом отражены в Предварительном отчете по обоснованию безопасности Белорусской АЭС;
  • соответствующие меры были приняты в отношении внешних воздействий с учетом опыта аварии на АЭС "Фукусима-дайити" (Япония).
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В отчете агентства указано, что Беларусь учла все аспекты безопасности при выборе площадки для атомной станции и обеспечила выполнение "постфукусимских"...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Минобразования: вузы еще формируют стоимость обучения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.06.2017
Белорусская военная газета
07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика