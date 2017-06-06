МАГАТЭ подвело итоги seed-миссии, прошедшей на БелАЭС в январе

МИНСК, 7 июн – Sputnik. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) представило отчет по итогам состоявшейся в январе 2017 года миссии по оценке площадки и проекта площадки с учетом внешних воздействий (seed-миссия) для Белорусской атомной электростанции, сообщили Sputnik в пресс-службе Министерства энергетики Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко На БелАЭС начался один из главных этапов строительства

Seed-миссия МАГАТЭ состоялась 16-20 января, она прошла по приглашению белорусского правительства. Между тем еще до получения отчета агентства Литва заявила, что миссия работала по ограниченной программе и не смогла полностью проанализировать все факторы безопасности. Кроме того, литовская сторона отметила, что миссия сформирована с учетом интересов Беларуси и в ее состав не вошел ни один литовский эксперт.

"Инспекционная группа МАГАТЭ сделала вывод о том, что белорусской стороной при выборе площадки и проектировании БелАЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия. Также приняты необходимые меры по обеспечению безопасности АЭС, связанные с внешним воздействием на АЭС, на основе уроков аварии на АЭС "Фукусима-дайити" в Японии", – сообщили в Минэнерго.

Там также предложили всем желающим в подтверждение этого ознакомиться с полной версией отчета, который размещен на сайте МАГАТЭ.

В Минэнерго обратили внимание, что основная задача миссии заключалась в том, чтобы проанализировать проектные решения по строительству АЭС на фоне внешних воздействий природного характера (паводок, смерч, ураган, сейсмическое воздействие, осадки, изменение температурного режима). Кроме того, эксперты должны были выяснить, отвечают ли требования безопасности возможным внешним воздействиям, вызванных человеческим фактором (угроза падения самолета, внеплощадочный взрыв, наружный пожар, аварийный выброс облака взрывоопасных или токсических веществ, электромагнитные помехи, повреждение водоподпорных сооружений, например, плотин).

"Эксперты МАГАТЭ должны были дать ответ на вопрос — надлежащим ли образом были рассмотрены все необходимые аспекты безопасности, касающиеся Белорусской АЭС, в соответствии со стандартами МАГАТЭ в данной области", – уточнили в министерства.

Там отметили, что в отчете миссии отражены следующие выводы:

анализ внешних воздействий выполнен в соответствии с установленными критериями;

параметры площадки учтены в проекте Белорусской АЭС;

программы мониторинга воздействий на АЭС надлежащим образом отражены в Предварительном отчете по обоснованию безопасности Белорусской АЭС;

соответствующие меры были приняты в отношении внешних воздействий с учетом опыта аварии на АЭС "Фукусима-дайити" (Япония).