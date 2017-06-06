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Минобразования: вузы еще формируют стоимость обучения

07.06.2017 16:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн — Sputnik. Учреждения высшего образования сейчас формируют стоимость обучения на следующий учебный год, сообщили Sputnik в Министерстве образования Беларуси.

Минобразования: вузы еще формируют стоимость обучения
© Sputnik / Виктор Толочко
ЦТ-2017: зарегистрировались 92 тысячи абитуриентов

Вступительная кампания в белорусские вузы начнется уже 12 июня — стартует сдача централизованного тестирования (ЦТ), а через месяц, 12 июля, абитуриенты смогут подавать документы для обучения в университетах, институтах и академиях.

Приблизительно половина всех студентов в Беларуси получают платное высшее образование — и пока стоимость учебы в 2017-2018 учебном году неизвестна.

Как напомнили Sputnik в Минобразования, стоимость обучения зависит от тарифной ставки первого разряда для оплаты труда работников бюджетных организаций, а также тарифов на услуги (работы, товары) для юридических лиц, в том числе на коммунальные услуги, услуги связи и другие.

"В настоящее время учреждениями образования ведется работа по формированию стоимости обучения, итоги которой будут доведены до общественности", — рассказали Sputnik в министерстве.

Как напомнили собеседники Sputnik, в минувшем году стоимость обучения уже была известна на момент подачи документов в вузы. "В любом случае — на момент заключения договоров о платной подготовке стоимость должна быть сформирована", — заключили в Минобразования.

Установленные в прошлом году цены на получение высшего образования варьировались до четырех тысяч рублей за два семестра для белорусских студентов. Например, учеба в БНТУ варьировалась в пределах 2,2-2,5 тысяч рублей, в БГУИР — порядка 2-2,5 тысяч. Большинство вузов в прошлом году подняли стоимость учебы в среднем на 5-10%.

 
Теги: Минск
 
 
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Вступительная кампания в белорусские вузы начнется уже 12 июня, в этот день стартует сдача централизованного тестирования.

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