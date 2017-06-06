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Иностранцам разрешат регистрироваться в Беларуси через интернет
07.06.2017 16:45 — Новости Общества | Tut.by
Иностранцы, приезжающие в Беларусь больше, чем на 5 дней, скоро не должны будут лично регистрироваться в местных отделениях по гражданству и миграции. У них проявится возможность сделать это через интернет.
Регистрацию иностранцев не отменяют, однако постановление Совета министров Беларуси от 2 июня № 412 добавляет в Правила пребывания иностранцев строчку о «регистрации в электронной форме через единый портал электронных услуг». Документ вступает в силу с 15 июля.
— Такая возможность будет предусмотрена после реализации соответствующей услуги, — подтвердили TUT.BY в МВД.
Пока на едином портале электронных услуг подобной услуги для физических лиц нет.
Напомним, сейчас, если иностранцы планируют провести в Беларуси более пяти дней, то им обязательно нужно
Исключение из правила — туристы, которые приехали на выходные или государственные праздники. Также от регистрации освобождают в течение 90 дней со дня въезда россиян, а в течение 30 дней со дня въезда — литовцев, латвийцев, украинцев и казахов.
Когда заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной
C 12 февраля Беларусь
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Иностранцы, приезжающие в Беларусь больше, чем на 5 дней, скоро не должны будут лично регистрироваться в местных отделениях по гражданству и миграции. У них...
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