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Иностранцам разрешат регистрироваться в Беларуси через интернет

07.06.2017 16:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Иностранцы, приезжающие в Беларусь больше, чем на 5 дней, скоро не должны будут лично регистрироваться в местных отделениях по гражданству и миграции. У них проявится возможность сделать это через интернет.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Регистрацию иностранцев не отменяют, однако постановление Совета министров Беларуси от 2 июня № 412 добавляет в Правила пребывания иностранцев строчку о «регистрации в электронной форме через единый портал электронных услуг». Документ вступает в силу с 15 июля.

— Такая возможность будет предусмотрена после реализации соответствующей услуги, — подтвердили TUT.BY в МВД.

Пока на едином портале электронных услуг подобной услуги для физических лиц нет.

Напомним, сейчас, если иностранцы планируют провести в Беларуси более пяти дней, то им обязательно нужно зарегистрироваться. Это можно сделать в гостинице или агроусадьбе. Но если же турист арендует квартиру или приедет к родным, то делать это придется в местном отделе по гражданству и миграции.

Исключение из правила — туристы, которые приехали на выходные или государственные праздники. Также от регистрации освобождают в течение 90 дней со дня въезда россиян, а в течение 30 дней со дня въезда — литовцев, латвийцев, украинцев и казахов.

Когда заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной поднял вопрос о регистрации иностранцев на странице в социальной сети, очень много откликов были негативными.

C 12 февраля Беларусь ввела безвизовый режим для граждан 80 стран мира. Срок в пять дней был определен в том числе и потому, что после этого требуется регистрация иностранца в Беларуси.

 
 
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Иностранцы, приезжающие в Беларусь больше, чем на 5 дней, скоро не должны будут лично регистрироваться в местных отделениях по гражданству и миграции. У них...

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