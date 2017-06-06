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Трезвенники и язвенники: 34% белорусов не пьют вообще

07.06.2017 16:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн – Sputnik. Около трети граждан Беларуси вообще не употребляют спиртные напитки, заявил директор Института социологии НАН Игорь Котляров.

Трезвенники и язвенники: 34% белорусов не пьют вообще
© Sputnik / Виктор Толочко
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Такие выводы социологи сделали по результатам мониторинга, проведенного в Беларуси в апреле и мае текущего года.

"Более трети респондентов отметили, что вообще не употребляют спиртные напитки", – цитирует БелТА слова Котлярова.

Он также отметил, что такое мнение высказали 34,9% опрошенных людей. 

О информации Котлярова, также выяснилось, что пиво пьют 16,1% белорусов, крепкие напитки – 21,7%, слабоалкогольные – 23,4%.

Социологи также выяснили, что среди опрошенных более половины (50,3%) полагают, что алкоголь вреден, менее трети считают, что здоровье от него страдает частично, и лишь 11% имеют мнение, что спиртное можно пить, не нанося ущерба организму.

 
Теги: Минск
 
 
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Социологи выяснили: среди опрошенных белорусов более половины (50,3%) полагают, что алкоголь вреден.

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