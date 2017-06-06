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Трезвенники и язвенники: 34% белорусов не пьют вообще
07.06.2017 16:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн – Sputnik. Около трети граждан Беларуси вообще не употребляют спиртные напитки, заявил директор Института социологии НАН Игорь Котляров.
© Sputnik / Виктор Толочко
Такие выводы социологи сделали по результатам мониторинга, проведенного в Беларуси в апреле и мае текущего года.
"Более трети респондентов отметили, что вообще не употребляют спиртные напитки", – цитирует
Он также отметил, что такое мнение высказали 34,9% опрошенных людей.
О информации Котлярова, также выяснилось, что пиво пьют 16,1% белорусов, крепкие напитки – 21,7%, слабоалкогольные – 23,4%.
Социологи также выяснили, что среди опрошенных более половины (50,3%) полагают, что алкоголь вреден, менее трети считают, что здоровье от него страдает частично, и лишь 11% имеют мнение, что спиртное можно пить, не нанося ущерба организму.
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Социологи выяснили: среди опрошенных белорусов более половины (50,3%) полагают, что алкоголь вреден.
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