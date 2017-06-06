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Безопасность на спортивных мероприятиях в Беларуси будут усиливать

07.06.2017 17:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн – Sputnik. Нормы об усилении мер безопасности на спортивно-массовых мероприятиях, которые проводятся в Беларуси, будут внесены в спортивное законодательство, заявил на расширенном заседании парламентской комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике депутат нижней палаты белорусского парламента Вадим Девятовский.

Безопасность на спортивных мероприятиях в Беларуси будут усиливать
© Фото: "ВКонтакте" / Футбольный клуб "Динамо-Брест"
Задержанные на финале Кубка Беларуси фанаты не будут платить штраф

Весной 2017 года в первом чтении был принят законопроект, в соответствии с которым предполагается внести ряд нововведений в правила проведения спортивно-массовых мероприятий. 

"Предлагается усилить меры безопасности на таких мероприятиях", – заявил Девятовский. 

При этом он подчеркнул, что Беларусь все чаще становится местом проведения крупных международных спортивных соревнований, на которые приезжает не только большое количество спортсменов, но и болельщиков из разных страны мира. 

По словам Девятовского, в спортивное законодательство вносятся дополнения, касающиеся футбольных фанатов, а также норм о присутствии стюардов на спортивных мероприятиях. 

МВД о фанатах

В свою очередь начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУОПП МОБ МВД Беларуси, подполковник милиции Дмитрий Курьян заявил, что в охране правопорядка во время спортивно-массовых мероприятий кроме милиции должны принимать участие и их организаторы.

"Такова международная практика, во многих странах мира охрану вместе с полицией несут стюарды", – сказал он, добавив, что подготовкой таких людей будет заниматься милиция. 

Курьян также высказался о фанатских группах – они должны стать более организованными и ответственными.

"Фанатские группы должны приобрести цивилизованный вид, а не приставлять из себя хулиганские группировки", – отметил он. 

По словам представителя МВД, организаторы спортивных мероприятий должны заранее предупреждать милицию об их проведении, чтобы не получилось так, как в Несвиже в 2013 году – тогда местных правоохранителей не проинформировали о матче, и на стадион ворвались хулиганы в масках, которые были задержаны спортсменами. 

Курьян сообщил, что МВД планирует использовать "умные" видеокамеры для опознания фанатов, которые внесены в "черный список " за совершение хулиганских действий. По его словам, на "Минск-Арене" 25 мая московская фирма уже презентовала такую камеру. "Это был эксперимент, в базу были внесены фото сотрудников: как бы они не прятались в толпе, не закрывали лица, они были опознаны", – сказал начальник управления.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На "Минске-Арене" была апробирована "умная" видеокамера, которая распознает в толпе хулиганов-фанатов, которые внесены в "черный список".

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