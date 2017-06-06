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СК расследует уголовное дело в отношении милиционера Кричевского РОВД

07.06.2017 17:56 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении милиционера Кричевского РОВД расследуется уголовное дело по подозрению в превышении служебных полномочий (ст. 426 УК), сообщили TUT.BY в УСК по Могилевской области.

В 2016 году 61-летний житель Кричева без определенного места жительства, который ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественном месте, заявил, что сотрудник органов внутренних дел избил его, рассказали в СК.

5 июня 2017 года тело этого мужчины обнаружили в парке Победы в Кричеве. На теле не было видимых признаков насильственной смерти.

«По факту смерти Кричевским РОСК проводится проверка. Предварительно установлено отсутствие связи между событием, имевшим место в 2016 году, и смертью данного гражданина», — заявили в Следственном комитете.

 
 
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В 2016 году 61-летний житель Кричева заявил, что сотрудник органов внутренних дел избил его

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