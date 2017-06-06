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Можно жаловаться: ЖЭУ столицы устроят дни открытых дверей
07.06.2017 18:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭУ) Минска проведут дни открытых дверей 15 июня, сообщили в среду в МингорЖКХ.
Дни открытых дверей пройдут одновременно во всех ЖЭУ с 9:00 до 13:00, участие там примут специалисты расчетно-справочного центра и КУП "Жилищное коммунальное хозяйство районов Минска".
В этот день минчане смогут получить ответы на вопросы о техническом содержании и эксплуатации жилфонда, о капитальном ремонте, благоустройстве дворовых территорий и по другим темам.
Расскажут минчанам в этот день также о планах на этот год по ремонту, платных услугах и другом.
В организации не пояснили выбор даты и времени дня открытых дверей — 15 июня в этом году выпало на четверг, то есть большинство минчан будут на работе.
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Обращаться в ЖЭУ, более известные под старым названием – ЖЭС, можно со своими вопросами о техническом содержании, капремонте и по другим темам.
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