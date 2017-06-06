Можно жаловаться: ЖЭУ столицы устроят дни открытых дверей

МИНСК, 7 июн — Sputnik. Жилищно-эксплуатационные участки (ЖЭУ) Минска проведут дни открытых дверей 15 июня, сообщили в среду в МингорЖКХ.

Дни открытых дверей пройдут одновременно во всех ЖЭУ с 9:00 до 13:00, участие там примут специалисты расчетно-справочного центра и КУП "Жилищное коммунальное хозяйство районов Минска".

В этот день минчане смогут получить ответы на вопросы о техническом содержании и эксплуатации жилфонда, о капитальном ремонте, благоустройстве дворовых территорий и по другим темам.

Расскажут минчанам в этот день также о планах на этот год по ремонту, платных услугах и другом.

В организации не пояснили выбор даты и времени дня открытых дверей — 15 июня в этом году выпало на четверг, то есть большинство минчан будут на работе.