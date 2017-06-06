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Мировой агрослет: впервые на «Белагро» приехали представители Африки

07.06.2017 18:20 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Под Минском открылась международная сельскохозяйственная выставка «Белагро-2017». На крупнейшем форуме представлены образцы продукции и современной техники, передает корреспондент «МИР 24» Анна Данилюк.

Крупнейший форум «Белагро-2017» - площадка для заключения контрактов. Впервые в Беларусь приехали представители стран Африки. Они рассчитывают увеличить товарооборот между странами до 800 миллионов долларов.

«Как банкир я уже все здесь оценил и взвесил. Наша основная сфера интересов - это сельское хозяйство. Из того, что представлено на выставке, мы заинтересованы в покупке сельскохозяйственной техники, землевозов, канавокопателей, зерносушильных комплексов», - рассказал председатель совета директоров африканского банка Бенедикт Орама.

Под открытым небом показали новинки сельхозтехники. Инновационная разработка отечественных конструкторов - трактор мощностью 450 лошадиных сил. Разгоняется до 38 километров час и стоит дешевле европейских аналогов, притом что в нем установлена система дистанционного мониторинга.

«Позволяет отслеживать, где находится трактор, его состояние, работает он или нет, рассматривать параметры его работы, расход топлива, загрузку… Этот конкретный трактор сейчас находится в Витебском районе», - отметил генеральный конструктор завода Андрей Стасилевич.

Здесь представлена продукция перерабатывающих предприятий и фермерских хозяйств. К белорусским товарам особый интерес со стороны иностранных гостей.

«Там, где обеспечено качество сырья, качество продукта. Очень высокий уровень ветеринарно-санитарных требований и на фермах, где производится сырье, и на предприятиях переработки. Наша страна - одна из немногих в СНГ, которая еще работает на ГОСТах», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц.

Просто и надежно
 
Теги: Витебск
 
 
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Под Минском открылась международная сельскохозяйственная выставка «Белагро-2017». На крупнейшем форуме представлены образцы продукции и современной техники.

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