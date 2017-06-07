Милиция ищет женщину, похитившую забытые посетителем банка 500 долларов

Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска разыскивают женщину, которая 30 мая в отделении одного из банков по проспекту Независимости похитила денежные средства в размере 500 долларов США, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина 30 мая пришел в банк, чтобы обменять валюту. После кассовой операции он присел за стол и положил на него 500 долларов, которые там же и забыл. В этот момент к столу подошла женщина, немного подождав, взяла деньги, а затем вышла из банковского отделения.

Приметы подозреваемой: на вид 30−35 лет, рост около 170 см, волосы длинные, русые, были собраны в хвост. Была одета: в цветную юбку ниже колена, майку в коричневых и бирюзовых тонах, босоножки бело-коричневые. При себе имела сумку черного цвета, пакет белого цвета.

Фото: guvd.gov.by

Правоохранители просят, если вам что-нибудь известно об изображенной на фото женщине либо вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в Первомайское РУВД Минска лично или по телефонам: 8−017−280−02−02, 8−017−280−95−34 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.