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Милиция ищет женщину, похитившую забытые посетителем банка 500 долларов

07.06.2017 23:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Сотрудники отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска разыскивают женщину, которая 30 мая в отделении одного из банков по проспекту Независимости похитила денежные средства в размере 500 долларов США, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Мужчина 30 мая пришел в банк, чтобы обменять валюту. После кассовой операции он присел за стол и положил на него 500 долларов, которые там же и забыл. В этот момент к столу подошла женщина, немного подождав, взяла деньги, а затем вышла из банковского отделения.

Приметы подозреваемой: на вид 30−35 лет, рост около 170 см, волосы длинные, русые, были собраны в хвост. Была одета: в цветную юбку ниже колена, майку в коричневых и бирюзовых тонах, босоножки бело-коричневые. При себе имела сумку черного цвета, пакет белого цвета.

Фото: guvd.gov.by

Правоохранители просят, если вам что-нибудь известно об изображенной на фото женщине либо вы располагаете какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в Первомайское РУВД Минска лично или по телефонам: 8−017−280−02−02, 8−017−280−95−34 либо 102. Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина 30 мая пришел в банк, чтобы обменять валюту. После кассовой операции он присел за стол и положил на него 500 долларов, которые там же и забыл.

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