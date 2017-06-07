В Центральном Доме офицеров министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков провел личный прием граждан.

Вопросы договорных отношений гражданина К. с Борисовским эксплуатационным управлением Вооруженных Сил поднимались на личных приемах уже неоднократно. Заявителю были даны все разъяснения по заявленным вопросам в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь. В данном случае ему было рекомендовано обратиться в суд, так как разрешение хозяйственных (экономических) споров в Республике Беларусь осуществляется в судебном порядке.

«Вы живете среди людей. Каждый ваш поступок, каждое ваше желание отражается на людях. Знайте, что существует граница между тем, что вам хочется, и тем, что можно. Ваши желания — это радости или слезы ваших близких», — писал В. А. Сухомлинский. Я не знаю, знакомо ли это выражение офицеру запаса из Витебской области, прибывшему на личный прием к министру обороны с просьбой дать ему шанс еще раз проявить себя на военной стезе. Может быть, прочитав слова известного педагога, он и задумается над тем, как относился к своей службе, но, увы, уже поздно.

Статья 42 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и воинской службе» гласит: «Граждане, соответствующие требованиям, установленным для прохождения военной службы, могут добровольно поступать на военную службу по контракту на должности офицеров: впервые — в возрасте до 35 лет; офицеры запаса — в возрасте до 40 лет, ранее уволенные с военной службы только по основаниям, предусмотренным абзацем третьим части третьей, абзацем вторым части четвертой, частями пятой и девятой статьи 59 настоящего Закона, либо уволенные по аналогичным основаниям со службы в органах внутренних дел, Следственном комитете Республики Беларусь, Государственном комитете судебных экспертиз Республики Беларусь, органах финансовых расследований, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а в отдельных случаях старше 40 лет — по решению Президента Республики Беларусь». Это же касается солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов запаса.

Таким образом, военнослужащие запаса, уволенные с военной службы в связи с совершением проступка, предусмотренного контрактом о прохождении военной службы, являющегося основанием для досрочного расторжения контракта или прекращения его действия, а также в связи с систематическим (более двух раз в течение года) невыполнением военнослужащим условий контракта и по другим причинам, предусмотренным данным законом, не могут быть приняты на военную службу по контракту. Поэтому и решение министра обороны по данному вопросу было принято отрицательное.

С просьбой вновь встать в армейский строй обратился к главе военного ведомства и еще один офицер запаса, уволенный в свое время тоже, к сожалению, не по собственному желанию. И в данном случае позиция министра обороны была однозначна: для таких людей обратной дороги в Вооруженные Силы нет.

Такова плата за ошибки, за безответственное отношение к своим служебным обязанностям, за недопустимые проступки. Так не лучше ли не преступать законы — как нравственные, так и прописанные на бумаге, не рисковать спокойствием и благополучием своих родных ради сомнительного и краткосрочного наслаждения, к тому же отравленного страхом увольнения. И в данном случае я не знаю, что тяжелее для этих людей: невозможность восстановить потерянное доверие, найти себя в этой жизни или ежедневно смотреть в глаза близких людей, наполненные болью и укором. Но это был их выбор. Личный и осознанный.

Отвечая на обращение матери и родственников погибшего военнослужащего, пришедших в этот день на личный прием к главе военного ведомства, генерал-лейтенант Андрей Равков подчеркнул, что Министерство обороны, так же как и родные и близкие военнослужащего, заинтересовано в достоверных результатах расследования произошедшего, детальном выявлении причин случившегося с целью предотвращения и недопущения подобных случаев в Вооруженных Силах.

Майора в отставке из Минска интересовал вопрос пенсионного обеспечения. Ранее он уже неоднократно обращался с этим вопросом на личный прием министра обороны, ему были даны разъяснения в рамках действующего законодательства. В случае несогласия с вынесенным решением гражданину рекомендовано обратиться в суд.

Напомним: законодательство, регулирующее работу с обращениями граждан, постоянно совершенствуется. В соответствии с поправками, внесенными в Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц», гражданину разрешено отказывать в личном приеме в случаях, когда заявителю в ходе личного приема уже был дан исчерпывающий ответ на интересующие его вопросы; когда с заявителем прекращена переписка по изложенным в обращении вопросам.

Еще одно обращение, с которым обратилась жительница Минского района, касался состояния подъездных дорог к одному из населенных пунктов Минщины. Несмотря на то что данный вопрос находится вне правового поля военного ведомства, женщину внимательно выслушали и дали все необходимые разъяснения.

В целях повышения объективности и оперативности рассмотрения обращений граждан участие в личном приеме приняли руководители и представители тех структурных подразделений Министерства обороны, в чьей компетенции находится решение заявленных на предварительной записи проблем.

Любой житель республики может адресовать свой вопрос главе военного ведомства или специалистам структурных подразделений Министерства обороны по электронной почте: modmail@mod.mil.by или посредством электронного обращения на интернет-портале Министерства обороны www.mil.by/ru/el_reception/.

Личный прием граждан министром обороны Республики Беларусь проводится в первую среду каждого месяца. Предварительная запись осуществляется по телефонам в Минске (8 017) 297-11-19 и 297‑12‑12, а также через интернет-портал Министерства обороны или по письменному заявлению.

Подполковник Елена Затирка, «Ваяр»