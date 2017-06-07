«Общий язык нашли быстро!..»

На Брестчине продолжается совместное белорусско-российско-сербское тактическое учение «Славянское братство — 2017».





Учение носит антитеррористический характер и демонстрирует готовность и способность армий трех славянских стран налаживать эффективное сотрудничество в целях противодействия актуальным угрозам современности.

Впервые за период проведения совместных учений сформирована многонациональная батальонная тактическая группа, состоящая из четырех ротных тактических групп.





Насколько эффективно подразделениям удастся продемонстрировать согласованность действий при использовании разнородных сил, покажет активная фаза учения. Пока же идет процесс слаживания воинских контингентов, проводятся занятия на воздушно-десантном комплексе, приведение оружия к нормальному бою, прыжки с парашютом и преодоление водной преграды.

Тишину то и дело разрывает рокот двигателей БТР‑80 и БМД‑2. Белорусские и российские военнослужащие тщательно проверяют технику, выверяют прицелы и прицельные приспособления.





А вот балканские спецназовцы проводят занятие по огневой подготовке, используя полученные у своих белорусских коллег автоматы АК‑74. Удалось пообщаться с одним из военнослужащих Сербии — старшим взводным (аналог нашего воинского звания старшина) Сречко Обрадовичем:

— В Специальной бригаде Сербии на вооружении в основном состоят автоматы Zastava. Эта штурмовая винтовка внешне похожа на АК‑74.

В ходе стрельб мы ознакомились и с другим стрелковым оружием. Хочу заметить, что АК‑74 — простое и более надежное оружие.

— Сречко, как вам в Беларуси?

— Нас очень хорошо и тепло встретили! С белорусскими и российскими военнослужащими быстро нашли общий язык. Общаемся на разные темы. Кроме предстоящих учений, говорим о культуре, спорте. В вашей стране, как и у нас в Сербии, очень много любителей футбола. Знаю, что футбольный клуб «БАТЭ» из Борисова очень хорошо выступает в Европе и в нем играют сразу несколько сербских футболистов.





— Возвращаясь к учению, скажите, есть ли какие особенности участия в нем сербских военнослужащих?









— Одна из особенностей состоит в том, что в ходе учения мы будем использовать белорусскую боевую технику, вооружение и боеприпасы. Местность для нас непривычная: у вас на полигоне рельеф равнинный, много лесов, рек и болот, а вот у нас есть как равнинная, так и гористая местность. Но нас это не пугает. Скорее, наоборот: будет интересно действовать на незнакомой территории. Мы ведь профессионалы.









Командир роты отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона 38 одшбр гвардии капитан Евгений Прачкин считает, что участие в международных учениях — это весьма престижно и почетно как для офицера, так и для солдата. Воен­нослужащим срочной службы после увольнения в запас будет что вспомнить.





С мнением белорусского офицера согласен и представитель 76‑й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России заместитель командира боевой машины гвардии ефрейтор контрактной службы Василий Сыпов:

— Конечно, к предстоящему учению мы очень серьезно, усердно готовились. Хочется показать, на что мы способны. Да и на других всегда интересно посмотреть. А еще ждем скорейшей экскурсии по Бресту. С детства мечтал побывать в вашей стране и увидеть легендарную Брестскую крепость-герой!

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора