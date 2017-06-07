Удача сопутствует подготовленным

Так считает начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 120‑й зенитной ракетной бригады капитан Игорь Наумик.





По словам Игоря, в армию его привела любовь к технике. С детских лет он живо интересовался всеми техническими новинками, особенно привлекали компьютерные технологии. Когда в родных Ганцевичах в местном профессиональном лицее сельскохозяйственного производства открылась в рамках эксперимента новая специальность оператора ЭВМ, он не раздумывая поступил в данное учебное заведение. Учеба в лицее стала своего рода промежуточной ступенью перед осуществлением главной юношеской мечты.

— Профессиональных военных в моей семье не было, — признался в беседе капитан Игорь Наумик. — Но желание стать офицером не покидало меня и в старших классах школы, и в ссузе. Родители мой выбор одобрили, особенно мама. По характеру она человек строгий, работала в социальной службе райисполкома. Для нее армия — это прежде всего дисциплина, порядок, ответственность, престиж и уважение в обществе. И мама очень обрадовалась, когда в 2007 году я стал курсантом Военной академии Республики Беларусь.

Выбирать факультет долго не пришлось. Больше всего меня интересовало зенитное ракетное вооружение, вот почему я остановил выбор на факультете противовоздушной обороны. Учился старательно — молодым лейтенантом я получил направление в 120‑ю зенитную ракетную бригаду, в дивизион ЗРК «Бук», где последовательно прошел путь от начальника расчета до командира батареи. А сейчас привыкаю к своей новой должности, на которую был назначен несколько месяцев назад.

Отныне начальник службы РАВ капитан Игорь Наумик отвечает за порядок хранения и использования ракетно-артиллерийского вооружения. Он верит, что справится с новыми задачами.

Однако, признается офицер, пока он немного грустит по службе в зенитном ракетном дивизионе. Там чувствовалась настоящая армейская романтика. Офицерский коллектив подразделения — как дружная семья. Полевые выходы, тактические учения, боевые пуски на российском полигоне Ашулук, в которых участвовал Игорь в составе дивизиона, оставили у него самые добрые воспоминания. За стрельбы молодой офицер Наумик всегда получал только высокие оценки.

Кстати, стрелять по реальным мишеням в Ашулуке ему приходилось в общей сложности четыре раза. Первый — еще во время учебы в Военной академии.

— Ощущения, которые ты испытываешь после успешного ракетного пуска, не передать словами, — подчеркнул в разговоре начальник службы РАВ 120 зрбр. — Когда цель поражена, весь расчет охватывает восторг. Как офицер я не могу выражать эмоции так, как это делают мои подчиненные, но, видя радостные лица ребят, по-настоящему счастлив. И одновременно — горд за то, что мы успешно выполнили учебно-боевую задачу.

Приятно осознавать, что твои труды по подготовке личного состава не прошли даром. Боевая стрельба — это в первую очередь испытание для нас — офицеров. А еще я твердо уверен в том, что удача в бою сопутствует исключительно подготовленным людям — настоящим профессионалам.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова