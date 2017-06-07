Радиотелеграфист радиостанции 2‑го зенитного ракетного дивизиона в/ч 55719 гвардии ефрейтор контрактной службы Юлия Янушкевич с момента принятия решения — связать свою судьбу с армией — ни разу не пожалела о выбранном пути.





Любые учения и тренировки, проходящие в рамках боевой подготовки, давно не пугают ее своей сложностью, даже несмотря на то что личный состав этой воинской части выполняет боевую задачу в мирное время — заступает на боевое дежурство по охране воздушных рубежей Беларуси.

Истину — без связи нет управления — Юлия давно и хорошо усвоила, ведь радиостанция, на которой она работает, обеспечивает связь дивизиона с вышестоящим командованием. И учитывая высокую ответственность выполняемых стражами неба задач, условностей в работе расчета радиостанции не бывает.

…А началось все с того, что муж Юлии Сергеевны, офицер Вооруженных Сил, предложил ей вступить в ряды защитников Отечества. Тем более что женщина давно и с интересом рассматривала такой вариант профессиональной деятельности, хотя уже имела пользующуюся спросом на рынке труда специальность — бухгалтер. Армейскую закалку она прошла в зенитной ракетной бригаде, охраняющей небо столицы Беларуси: там раньше служил и ее муж. Затем обоих перевели служить в в/ч 55719. Итак, Юлия Янушкевич в рядах защитников Отечества уже шестой год. И на этом не собирается останавливаться.

Теперь ратные будни, насыщенные задачами, отличающимися высокой ответственностью, кажутся контрактнице Янушкевич обыденными, но не менее интересными — так бывает, когда уже хорошо знаком со своими обязанностями. Однако Юлия Сергеевна, накопив достаточный опыт работы в воинском коллективе, с удовольствием принялась и за более творческую, но не менее важную задачу, взвалив, таким образом, на свои хрупкие плечи еще одну ношу: она возглавила работу первичной организации Белорусского республиканского союза молодежи в родном полку.

— Взявшись за эту работу, Юлия Сергеевна Янушкевич лишь усилила свой авторитет в воинском коллективе, в очередной раз продемонстрировала такие качества, как высокая ответственность и добросовестность, — с удовольствием отмечает заместитель командира в/ч 55719 по идео­логической работе гвардии подполковник Сергей Гришан. — Представители первичной организации нашей воинской части под ее руководством в прошлом году принимали участие практически во всех мероприятиях, проводимых БРСМ в городе Полоцке и Полоцком районе, отлично проявили себя и в масштабах Витебской области.

Да, результат не заставил себя долго ждать. Первичная организация БРСМ

в/ч 55719 по итогам 2016 года была признана лучшей в Полоцке и Полоцком районе. Вдобавок гвардии ефрейтор контрактной службы Юлия Янушкевич приняла участие в областном конкурсе на звание лучшего секретаря первичной организации БРСМ — и заняла первое место!

— Эта победа, конечно, —заслуга всех ребят, входящих в состав нашей первичной организации, — подчеркивает Юлия Сергеевна. — При определении лучшего секретаря первички судьи не делали акцент на личности, а изу­чали качество и количество мероприятий, в которых мы принимали участие в течение года. И у нас было достаточно акций, связанных с патриотическим воспитанием молодежи и населения. Практически все школы города Полоцка хорошо знакомы с нашей воинской частью, ведь на территории полка со школьниками неоднократно проводилась военно-патриотическая игра «Зарница». Наши военнослужащие проводят уроки мужества. Мы ежегодно оказываем содействие в организации международного молодежного лагеря «Бе-La-Русь». Полк отвечает за наведение порядка у 10 мемориалов и памятников воинам, павшим в годы Великой Оте­чественной войны в Полоцке и районе. Наши военнослужащие постоянно принимают участие в митингах, посвященных государственным праздникам. Особое внимание уделяем работе с ветеранами.

…Новый год набрал обороты, и копилка добрых дел первичной организации БРСМ

в/ч 55719 снова полнится. В подразделениях полка патриотически настроенный актив поддерживает высокий уровень дисциплины и качественного выполнения должностных обязанностей, а также воспитывает своих подшефных в лучших традициях защитников Родины.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора