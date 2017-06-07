72‑й гвардейский Объединенный учебный центр принял новое пополнение. Позади у призывников остались проводы, напутствия родных и близких, прощание с любимыми. За воротами КПП для вчерашних студентов и школьников началась военная служба.





В армейскую «учебку» прибыло около 1.800 новобранцев из разных уголков Беларуси.





За короткий срок им необходимо привыкнуть к распорядку дня, дисциплине, изучить свои права и обязанности, пройти курс начальной военной подготовки.

Впрочем, лучше самих новобранцев об их впечатлениях от первых дней службы не расскажет никто.

Рядовой Денис Исаков:





— Родом я из деревни Котовиж Могилевской области. Мне двадцать четыре года. После окончания Белорусского торгово‑экономического университета потребительской кооперации работал товароведом. Призыв на срочную военную службу воспринял как должное. На мой взгляд, каждый мужчина должен пройти армейские университеты. Это хорошая возможность проверить свои силы, проявить себя.

За неделю службы познакомился со многими парнями, нашлись общие интересы, несмотря на разницу в возрасте. Поначалу непривычно было оказаться в обстановке, где на первом месте — дисциплина и строгий распорядок дня.

Рядовой Денис Коротков:





— Призвался на службу из Молодечно. После окончания политехнического колледжа работал токарем на местном предприятии «Белхол». К службе в армии был подготовлен морально, но привыкать к совершенно новому для меня распорядку оказалось непросто.

Уверен, что служба пойдет мне только на пользу.

Рядовой Максим Касинский:





— Родом я из Копыля. После окончания Минского государственного профессионального лицея № 9 работал электромонтером на Минском автомобильном заводе. Служить пошел с удовольствием. Эту школу должны пройти все. Здесь становятся собраннее, взрослее, получают военную специальность, которая может пригодиться в дальнейшей жизни.

Что удивило в воинском коллективе? Сержанты учат, рассказывают, здорово помогают и словом, и делом. Со стороны офицеров к новичкам также исключительно хорошее отношение.

Очень порадовала солдатская столовая. Кормят здесь на удивление вкусно и сытно. Борщ, котлеты, гречка, различные салаты… Повара молодцы!

Рядовой Иван Кишко:





— Родом я из Несвижского района. После окончания Белорусского государственного аграрно-технического университета работал инженером-механиком в аграрном городке Заостровечье. Мне 23 года. Пройти армейскую школу настроился после получения диплома. Мои старшие братья, Владимир и Александр, уже отслужили срочную. Вот настал и мой черед.

В армейский ритм вошел без особых трудностей. Ранние подъемы не пугают. Надеюсь, что в «учебке» стану хорошим младшим командиром, продолжу совершенствовать себя в физическом отношении.

Рядовой Антон Иванов:





— Армия для меня — это не только рубеж мужского становления, но и своеобразная палочка-выручалочка. Так получилось, что до призыва на службу я окончил только среднюю школу. В колледж поступить не удалось. Без профессионального образования найти работу в родном Бобруйске трудно. Здесь же я надеюсь получить хорошую военно-учетную специальность, которая пригодится в дальнейшей жизни.

Как отметил командир роты нового пополнения гвардии старший лейтенант Михаил Шах, помимо обучения новичков азам военной науки, офицеры присматриваются к своим подопечным в плане их дальнейшей профессиональной пригодности к той или иной военно-учетной специальности. С новобранцами вплотную работает военный психолог — преподаватель учебной части гвардии капитан Татьяна Лещенко. В ходе изучения личных дел и проведения с военнослужащими первичного психологического тестирования профессионал выявляет их коммуникативные и организаторские способности, уровень нервно-психологической устойчивости.

Впереди у армейских новичков принятие Военной присяги. Затем у них начнется настоящая служба.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора