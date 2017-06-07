12 счастливчиков: НАСА представило будущих астронавтов

МИНСК, 7 июн – Sputnik. НАСА представило семь мужчин и пять женщин, вошедших в новый набор астронавтов.

Исполняющий обязанности руководителя ведомства Роберт Лайтфут заявил, что им предстоит совершать полеты за пределы Луны и, возможно, первыми полететь к Марсу.

"Вы представляете лучших из лучших в Америке… Вся команда НАСА готова помогать вам в подготовке к предстоящим миссиям", — сказал он.

Заявки на отбор в класс астронавтов 2017 года подали рекордные 18 тысяч 353 человека – такого интереса к этой профессии в США не было еще никогда. До настоящего времени рекордным считался 1978 год, когда заявки были приняты от восьми тысяч претендентов.

Заявки на участие в конкурсе принимались с декабря 2015 по февраль 2016 года. Подать их могли граждане США, имеющие степень бакалавра в области инженерии, биологии, медицины, компьютеров или математики, а также военные пилоты, налетавшие по меньшей мере одну тысячу часов.

Счастливчиков, которым до первого полета предстоит еще пройти двух-трех летнюю подготовку, включающую в том числе курсы русского языка, отобрали из полусотни финалистов.

Будущим астронавтам предстоит не только совершать полеты на Международную космическую станцию (МКС), но и за пределы околоземной орбиты и за пределы Луны на строящемся корабле Orion, а также осуществлять подготовку миссий к Марсу. Помимо принадлежащего НАСА Orion, новым астронавтам, вероятно, предстоит летать в космос на частных космических кораблях компании Boeing CST-100 Starliner и Crew Dragon, принадлежащий SpaceX.