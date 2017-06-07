МИНСК, 7 июн — Sputnik. Хостел для туристов, путешествующих в чернобыльской зоне, открылся в Чернобыле, сообщила пресс-служба госагентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"С целью повышения качества условий для пребывания посетителей в зоне отчуждения, в городе Чернобыль, на базе бывшего общежития "Полесье" открыт хостел", — говорится в сообщении.

В госагентстве отметили, что условия для проживания туристов в хостеле были улучшены. Всего он рассчитан на 100 человек, в номерах есть душевые кабины, туалеты, плазменные телевизоры, а также бесплатный доступ в интернет.

Катастрофа на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, тогда произошел взрыв четвертого энергоблока станции. Общая площадь загрязнения радиацией в Беларуси составила около 46,5 тысяч квадратных километров, что составляет примерно 23% от общей площади.

На территории Украины было загрязнено 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Также от радиации пострадали и 19 регионов России, с населением более 2,5 миллионов человек.