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Хостел "Полесье" открылся в Чернобыле для посетителей "зоны"
07.06.2017 22:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 7 июн — Sputnik. Хостел для туристов, путешествующих в чернобыльской зоне, открылся в Чернобыле, сообщила
© Фото: пресс-служба президента Украины
"С целью повышения качества условий для пребывания посетителей в зоне отчуждения, в городе Чернобыль, на базе бывшего общежития "Полесье" открыт хостел", — говорится в сообщении.
В госагентстве отметили, что условия для проживания туристов в хостеле были улучшены. Всего он рассчитан на 100 человек, в номерах есть душевые кабины, туалеты, плазменные телевизоры, а также бесплатный доступ в интернет.
Катастрофа на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, тогда произошел взрыв четвертого энергоблока станции. Общая площадь загрязнения радиацией в Беларуси составила около 46,5 тысяч квадратных километров, что составляет примерно 23% от общей площади.
На территории Украины было загрязнено 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Также от радиации пострадали и 19 регионов России, с населением более 2,5 миллионов человек.
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Номера хостела рассчитаны на 100 человек и имеют все удобства, в том числе бесплатный интернет.
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