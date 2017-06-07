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Выпавший из окна в Чернавчицах 3-летний ребенок переведен в хирургию

07.06.2017 20:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 7 июн – Sputnik. Трехлетний мальчик, выпавший из окна четвертого этажа в агрогородке Чернавчицы, переведен из реанимационного отделения в хирургию, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Выпавший из окна в Чернавчицах 3-летний ребенок переведен в хирургию
© Sputnik / Констанция Ждановская
Трехлетний мальчик выпал с 4-го этажа общежития в Брестском районе

Трагедия в поселке в Брестском районе произошла 20 мая: из окна общежития выпал маленький ребенок. Он пролетел три этажа и упал на крышу пристройки здания. Мальчика доставили в тяжелом состоянии в больницу.

"На данный момент малыш переведен из реанимационного отделения больницы в хирургическое для продолжения лечения", – сказали в МЧС.

Спасатели также констатировали, что в весенне-летний период в Беларуси отмечается увеличение таких случаев, нередко дети получают очень тяжелые травмы или даже гибнут.

В МЧС призвали родителей принять меры, чтобы избежать трагедии: поставить на рамы специальные заглушки, лишний раз не привлекать внимание детей к окнам, отодвинуть от подоконников предметы мебели и лишний раз не открывать окна, когда дома находятся дети.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящее время продолжается лечение несовершеннолетнего, который при падении получил тяжелые травмы.

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