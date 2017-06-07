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В Чернобыле открыли хостел для посетителей зоны отчуждения

08.06.2017 00:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Хостел «Полесье» открыли в Чернобыле для туристов, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.


Фото: Reuters

«С целью повышения качества предоставляемых услуг посетителям зоны отчуждения, в Чернобыле, на базе бывшего общежития „Полесье“, открыт хостел с улучшенными условиями проживания», — рассказали в агентстве.

Хостел рассчитан на 100 человек. В нем есть одно- или двухместные номера с плазменными телевизорами, душевыми кабинами, бесплатным интернетом и другими удобствами.

«Совершенствование инфраструктуры зоны отчуждения — важное направление работы предприятий зоны отчуждения», — отметил председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

В Чернобыле 31 год назад произошла крупнейшая катастрофа за всю историю атомной энергетики — разрушение четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Большая часть радиоактивных веществ выпала на территории Беларуси, также серьезно пострадали территории Украины, России и многих других стран.

 
 
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Хостел рассчитан на 100 человек. В нем есть одно- или двухместные номера с плазменными телевизорами, душевыми кабинами, бесплатным интернетом и другими удобствами.

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