Страсти по БелАЭС, расчет отпускных, жесты гаишника и секс в поездах - все за вчера

Украинское издание «The Express. Магистраль» рассказало читателям, как правильно заниматься сексом во время поездки. Авторы материала советуют пассажирам взять у проводника ремни, чтобы «гойдання поїзда» не прервало «акт кохання». С этим знанием вы полностью готовы к началу сезона отпусков.
ВАЖНОЕ
Скажем доллару решительное «Нет!». Нацбанк нанес очередной удар по высокой долларизации экономики: с 1 июля норматив банки и небанковские кредитно-финансовые организации должны отчислять в фонд обязательных резервов уже не 11, а 15 процентов. от привлеченных средств в иностранной валюте.
Правительство Литвы постановило, что строящаяся Белорусская АЭС в Островце представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Мол, Беларусь не представила доказательств того, что при выборе строительной площадки для АЭС, которая находится всего в 40 с небольшим километрах от Вильнюса, были должным образом приняты во внимание численность населения Литвы, его распределение и другие факторы, которые имеют значение в случае ядерной или радиологической аварии на БелАЭС (тьфу-тьфу-тьфу!). По забавному совпадению, именно вчера инспекционная группа МАГАТЭ опубликовала доклад по БелАЭС. В нем указано, что «при выборе площадки и проектировании БелАЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия».
Вчера же Вильнюс ответил на вызов посла в МИД Беларуси: Литва, мол, ценит экономическое партнерство с Беларусью, однако «не может игнорировать проблемы, существующие в этой стране». Напомним, речь идет об «оскорбительных» высказывания Дали Грибаускайте в отношении Беларуси и нашего участия в совместных с Россией военных учениях. Если задуматься, у Литвы и правда нет более серьезных угроз по соседству, чем Россия и любые ее военные телодвижения в регионе — вот здесь объясняем, почему нервничает официальный Вильнюс.
В начале сезона отпусков FINANCE.TUT.BY подготовил юридическую «шпаргалку» с ответами на простые вопросы о летнем отдыхе. Как считают отпускные и зарплату после отдыха? Какую материальную компенсацию можно получить, если раньше выйти на работу? Все-все важное и полезное — здесь.
Вот у нас прекрасная история владелицы агроусадьбы, куда приезжает до тысячи гостей в год. «Работа, работа и работа — и будет результат», — говорит Юлия. Узнали, чем привлекает людей отдых в простых деревенских домах.
Брестского гаишника наказали за странный жест на перекрестке. Один из водителей пожаловался, что «с расстояния может показаться, что „желтый“ в конфигурации со средним пальцем на жезле, вытянутым вверх, с согнутой в локте руке, может носить оскорбительный характер».
Минчанка, снявшая нашумевшее видео про задержание в метро, получила в суде штраф — и вот за что.
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