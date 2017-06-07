Страсти по БелАЭС, расчет отпускных, жесты гаишника и секс в поездах - все за вчера

Доброе утро!

Украинское издание «The Express. Магистраль» рассказало читателям, как правильно заниматься сексом во время поездки . Авторы материала советуют пассажирам взять у проводника ремни, чтобы «гойдання поїзда» не прервало «акт кохання». С этим знанием вы полностью готовы к началу сезона отпусков.

ВАЖНОЕ

Скажем доллару решительное «Нет!». Нацбанк нанес очередной удар по высокой долларизации экономики : с 1 июля норматив банки и небанковские кредитно-финансовые организации должны отчислять в фонд обязательных резервов уже не 11, а 15 процентов. от привлеченных средств в иностранной валюте.

Золотовалютные резервы за май увеличились на 130,2 млн долларов, и на 1 июня составили 5,239 млрд долларов в эквиваленте. То есть мы выполнили требования, прописанные в матрице мер экономической политики .

Правительство Литвы постановило, что строящаяся Белорусская АЭС в Островце представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Мол, Беларусь не представила доказательств того, что при выборе строительной площадки для АЭС, которая находится всего в 40 с небольшим километрах от Вильнюса, были должным образом приняты во внимание численность населения Литвы, его распределение и другие факторы, которые имеют значение в случае ядерной или радиологической аварии на БелАЭС (тьфу-тьфу-тьфу!). По забавному совпадению, именно вчера инспекционная группа МАГАТЭ опубликовала доклад по БелАЭС. В нем указано, что «при выборе площадки и проектировании БелАЭС были надлежащим образом проанализированы все аспекты безопасности, включая внешние воздействия».

Вчера же Вильнюс ответил на вызов посла в МИД Беларуси: Литва, мол, ценит экономическое партнерство с Беларусью, однако «не может игнорировать проблемы, существующие в этой стране». Напомним, речь идет об «оскорбительных» высказывания Дали Грибаускайте в отношении Беларуси и нашего участия в совместных с Россией военных учениях. Если задуматься, у Литвы и правда нет более серьезных угроз по соседству, чем Россия и любые ее военные телодвижения в регионе — вот здесь объясняем , почему нервничает официальный Вильнюс.





В Мьянме разбился военный самолет . На борту было 122 человека, в том числе 15 детей. Земля им пухом.

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В начале сезона отпусков FINANCE.TUT.BY подготовил юридическую «шпаргалку» с ответами на простые вопросы о летнем отдыхе. Как считают отпускные и зарплату после отдыха? Какую материальную компенсацию можно получить, если раньше выйти на работу? Все-все важное и полезное — здесь .

Стало известно, что сооснователь Wargaming Иван Михневич, возглавлявший главный центр разработок холдинга в Минске, удачно продал долю в компании и занялся развитием собственных проектов . Беларусь для него пока является «закрытой страной по причинам фактической недальновидной политики, проводимой в отношении бизнеса».

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«Вызвались мы Родину защищать, а теперь семью свою отстоять не можем». Рассказываем, почему отца-военнослужащего не отпускают в декрет , хотя его отпуск по уходу за дочками-близняшками семье просто необходим.

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