Размер самой маленькой книги - 4 на 5 см. В Гомеле открылась выставка миниатюрных печатных изданий

Экспозиция «Книга и культура», на которой представлено более 300 миниатюрных печатных изданий, открылась 7 июня в башне дворца Румянцевых и Паскевичей.





В выставленной частной коллекции минчанина Евгения Ксеневича издания по философии, истории, литературе.

Размер самой маленькой книги — 4 на 5 сантиметра. Большинство экспонатов выпущены во второй половине ХХ века, однако на выставке есть и экземпляры гораздо старше — например, 1823 года.



























