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Размер самой маленькой книги - 4 на 5 см. В Гомеле открылась выставка миниатюрных печатных изданий

08.06.2017 07:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Экспозиция «Книга и культура», на которой представлено более 300 миниатюрных печатных изданий, открылась 7 июня в башне дворца Румянцевых и Паскевичей.


В выставленной частной коллекции минчанина Евгения Ксеневича издания по философии, истории, литературе.

Размер самой маленькой книги — 4 на 5 сантиметра. Большинство экспонатов выпущены во второй половине ХХ века, однако на выставке есть и экземпляры гораздо старше — например, 1823 года.








 
 
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Размер самой маленькой книги - 4 на 5 сантиметра. Большинство экспонатов выпущены во второй половине ХХ века, однако на выставке есть и экземпляры гораздо старше -...

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