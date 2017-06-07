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Размер самой маленькой книги - 4 на 5 см. В Гомеле открылась выставка миниатюрных печатных изданий
08.06.2017 07:47 — Новости Общества | Tut.by
Экспозиция «Книга и культура», на которой представлено более 300 миниатюрных печатных изданий, открылась 7 июня в башне дворца Румянцевых и Паскевичей.
В выставленной частной коллекции минчанина Евгения Ксеневича издания по философии, истории, литературе.
Размер самой маленькой книги — 4 на 5 сантиметра. Большинство экспонатов выпущены во второй половине ХХ века, однако на выставке есть и экземпляры гораздо старше — например, 1823 года.
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Размер самой маленькой книги - 4 на 5 сантиметра. Большинство экспонатов выпущены во второй половине ХХ века, однако на выставке есть и экземпляры гораздо старше -...
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