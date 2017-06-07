Официально Комаровский рынок работает до 19 часов, но многие продавцы в крытом павильоне больше чем за полчаса до закрытия начинают убирать товар с прилавков. От этого страдают покупатели, которые приходят после 18.00, так как выбор становится в разы меньше. Мы попробовали разобраться, почему так происходит.





Покупательница: «В 18.20 крытый рынок почти пустой»

В редакцию TUT.BY обратилась минчанка Анна, которая столкнулась с проблемой выбора на крытом рынке на Комаровке после шести вечера.

— Я сама являюсь поклонницей этого места и хожу на рынок каждую неделю, но последнее время отношения с Комаровкой начали не складываться. Дело в том, что я, как большинство людей, работаю до 18.00. Лечу с работы на Комаровку, чтобы успеть купить фруктов, овощей и мяса на ужин. Причем держу всегда в голове время закрытия — 19.00. И каково же мое удивление неделю за неделей, когда в 18.20 крытый рынок почти пустой.





Девушка говорит, что последний раз заходила на крытый рынок в 18.30 в прошлую среду.

— Из сыров работали 2−3 точки, из мяса — аналогично, рыбы и колбасы к 18.40 практически не осталось. Если кто-то в это время еще вроде и работает, то все равно уже собирается, складывает продукцию. За эти 20−30 оставшихся до закрытия минут, закупиться на Комаровке можно было бы полностью, но, увы, такой возможности нам, работающим до шести, не дают.

Мы тоже заглянули на крытый рынок в будний день в 18.20. В это время визуально действительно не работает или сворачивает свою работу большинство точек.





















Одни продавцы обосновывают это тем, что в 19.00 выключаются холодильники, другие — отсутствием покупателей. Клиентов в это время действительно немного, но они есть. И это явно не пару человек. А вот на сезонном рынке больше как людей, так и продавцов.





Рынок: «Если бы стояла очередь — продавец бы свою выгоду не упустил»

Начальник службы организации рыночной торговли Комаровки Анжела Баранович говорит, что они не имеют права вмешиваться в хозяйственную деятельность арендаторов, но создали все условия, чтобы те торговали до 19 часов. Холодильники работают ровно до семи вечера, а холодильные камеры, куда складывается товар на ночь, до восьми. Сложившуюся же ситуацию в крытом павильоне Баранович связывает со следующим.

Во-первых, по разным причинам в будние дни в принципе выходят работать не все арендаторы.

Во-вторых, сейчас торговцы мясом могут распродать все раньше времени закрытия рынка, потому что летом они завозят значительно меньше товара. Ведь невозможно поставить рядом с прилавком еще два ящика мяса как зимой, потому что оно просто испортится.

— Ставят ровно столько, сколько поместится в холодильник. Поэтому продукция, возможно, быстрее реализовывается. В летний период рынок практически работает с колес.

В-третьих, влияет и человеческий фактор, когда продавцы хотят пораньше закончить работать.

— Ведь чтобы продавцу начать работу в 9 утра, он приходит к 7 утра. И если он будет стоять ровно до 19.00, а потом собираться, то это уже точно будет не 12-часовой рабочий день.

В-четвертых, специалист указывает на экономическую составляющую вопроса.

— Если бы стояла очередь покупателей — продавец бы свою выгоду точно не упустил, ведь это его заработок.





















Может, тогда стоит вообще сделать режим работы до 18.30, чтобы не вводить покупателей в заблуждение?

— Это вряд ли поменяет ситуацию. Ведь может получится так, что сыграет тот же человеческий фактор. Грузчику надо собрать товар с 20 точек, а продавцам всегда нужно вовремя уйти домой — и все в итоге начинают собираться на полчаса раньше.

Более того, при существующем раскладе человек может купить все виды продукции до 19 часов, говорит Анжела Баранович.

— Ведь продавцы ничем не стеснены. Он может собирать торговую точку и обслуживать покупателя. Поэтому до 19.00 любой покупатель может не бояться и приходить на рынок.

Отмечаем, что визуально выбор на крытом рынке в это время скудноват.

— У нас не такой большой ассортимент поставщиков. Например, если у одного предприятия 20 торговых мест, то на всех них будет одна и та же птица. И если он уже закрыл 10, то на оставшихся работающих будет абсолютно та же птица.

Но не все минчане успеют на рынок после работы и при большом желании. Например те, кто работает до 19.00. Интересуемся, не рассматривают ли вопрос продления работы Комаровки. Например, «Даниловский» рынок в Москве открыт до 21 часа.

— Об этом вопрос стоит и мы даже проводили опрос среди арендаторов, какой режим работы рынка они хотели бы видеть. И практически никто не хочет его увеличить. Первое: отсутствует достаточное количество покупателей. Второе: для этого нужно увеличить штат продавцов с 8 часовым рабочим днем как минимум вдвое.

Баранович предполагает, что на некоторых объектах в Москве собственник рынка и осуществляет торговлю. Поэтому там легче руководить кадрами и организационными процессами.

— У нас же предприятие только сдает в аренду места. В хозяйственную деятельность мы не вмешиваемся.