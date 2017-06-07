ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мозырские канатоходцы представят Беларусь на фестивале циркового искусства на Кубе

08.06.2017 08:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Воспитанники мозырского центра циркового искусства «Арена» впервые представят Беларусь на одном из старейших международных фестивалей циркового искусства Circuba, который пройдет с 25 июня по 2 июля в Гаване.


Мозырские артисты выступят с номером «Канатоходцы», который в январе 2017 года стал серебряным призером циркового конкурса в Монте-Карло. Вместе с ними на арене Carpa Trompoloco свое мастерство продемонстрируют представители сильнейших цирковых школ Латинской Америки, Азии и Европы, в том числе из США, Китая, Бразилии, Японии, Канады, Мексики и других стран.

Фестиваль Circuba, созданный в 1981 году, входит в число трех старейших международных форумов в своем жанре. Его предшественниками являются фестиваль в Монте-Карло (1974) и цирковой фестиваль будущего Young Ring в Париже (1977).

Культурный центр Carpa Trompoloco — гордость кубинского циркового искусства — был основан летом 2005 года, он вмещает более 2 тыс. человек. Назван в честь знаменитого клоуна Эрдуина Фернандеса. Carpa Trompoloco является национальным цирком Кубы и официальным представительством международного фестиваля Circuba 2017.

Государственное учреждение «Центр циркового искусства «Арена» было создано в 2006 году. Сейчас здесь занимаются около 100 ребят: акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, канатоходцы. В 2013 году «Арена» получила почетное звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь», а в 2014 году президент вручил коллективу специальную премию «За духовное возрождение» — за значительный вклад и популяризацию любительского циркового искусства.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фестиваль Circuba, созданный в 1981 году, входит в число трех старейших международных форумов в своем жанре. Его предшественниками являются фестиваль в Монте-Карло и...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Мозыре закрыт городской пляж из-за кишечной палочки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика