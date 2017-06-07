Мозырские канатоходцы представят Беларусь на фестивале циркового искусства на Кубе

Воспитанники мозырского центра циркового искусства «Арена» впервые представят Беларусь на одном из старейших международных фестивалей циркового искусства Circuba, который пройдет с 25 июня по 2 июля в Гаване.





Мозырские артисты выступят с номером «Канатоходцы», который в январе 2017 года стал серебряным призером циркового конкурса в Монте-Карло. Вместе с ними на арене Carpa Trompoloco свое мастерство продемонстрируют представители сильнейших цирковых школ Латинской Америки, Азии и Европы, в том числе из США, Китая, Бразилии, Японии, Канады, Мексики и других стран.

Фестиваль Circuba, созданный в 1981 году, входит в число трех старейших международных форумов в своем жанре. Его предшественниками являются фестиваль в Монте-Карло (1974) и цирковой фестиваль будущего Young Ring в Париже (1977).

Культурный центр Carpa Trompoloco — гордость кубинского циркового искусства — был основан летом 2005 года, он вмещает более 2 тыс. человек. Назван в честь знаменитого клоуна Эрдуина Фернандеса. Carpa Trompoloco является национальным цирком Кубы и официальным представительством международного фестиваля Circuba 2017.

Государственное учреждение «Центр циркового искусства «Арена» было создано в 2006 году. Сейчас здесь занимаются около 100 ребят: акробаты, воздушные гимнасты, эквилибристы, жонглеры, канатоходцы. В 2013 году «Арена» получила почетное звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь», а в 2014 году президент вручил коллективу специальную премию «За духовное возрождение» — за значительный вклад и популяризацию любительского циркового искусства.