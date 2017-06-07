В Мозыре закрыт городской пляж из-за кишечной палочки

При проведении лабораторных исследований проб воды в акватории реки Припять санитарные врачи выявили превышения по некоторым микробиологическим показателям, в частности — по кишечной палочке, сообщает телеканал « Мозырь ».

С 6 июня тут купание запрещено как для детей, так и для взрослых.

В районном центре традиционно исследуется зона городского пляжа на левобережье реки от автомоста до русла Мерлявицы. Что касается правого берега, он считается наиболее загрязненным. Купание там запрещено. Исследования будут проводиться регулярно.

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