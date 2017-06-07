Долгострой на улице Терешковой в Витебске превратится в очередной торговый центр

Здание на перекрестке улиц Терешковой и «Правды» начали строить более 20 лет назад. Недавно новые владельцы возобновили его реконструкцию. По их задумке, здесь откроется административно-торговый центр.





В 1989 году здесь планировали построить магазин «Дары леса», который предлагал бы покупателям мед, товары для охоты и рыбалки и, возможно, охотничьи трофеи. Но задумка не воплотилась.

Позже здание использовали под склады ОАО «Витебскмясомолпром». Была мысль открыть тут ресторан «Тарас на Парнасе». Но и этого не произошло. Строение переходило от владельца к владельцу. В 2015 году двухэтажное здание перекупило ЧТУП «МегаЕвротекс» — собственник «Беларуси», «Меги», «Континента», «Европы» и других деловых центров и торговых объектов в Витебске.

Реконструкция возобновилась, и на углу здания появилась новая вывеска — «Олимп».

- На этом месте планируют открыть административно-торговый центр. Реконструкция пока не завершена. Еще не проведены многочисленные экспертизы, а с санстанцией не согласован перечень товаров, которые здесь смогут приобрести покупатели. Вероятно, заказчик будет сдавать торговые помещения в аренду. Когда объект введут в эксплуатацию, тогда и станет окончательно известно его целевое назначение, — сообщил заместитель главного архитектора Витебска Леонид Богданов.