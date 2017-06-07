|
Долгострой на улице Терешковой в Витебске превратится в очередной торговый центр
08.06.2017 08:22 — Новости Общества | Tut.by
Здание на перекрестке улиц Терешковой и «Правды» начали строить более 20 лет назад. Недавно новые владельцы возобновили его реконструкцию. По их задумке, здесь откроется административно-торговый центр.
В 1989 году здесь планировали построить магазин «Дары леса», который предлагал бы покупателям мед, товары для охоты и рыбалки и, возможно, охотничьи трофеи. Но задумка не воплотилась.
Позже здание использовали под склады ОАО «Витебскмясомолпром». Была мысль открыть тут ресторан «Тарас на Парнасе». Но и этого не произошло. Строение переходило от владельца к владельцу. В 2015 году двухэтажное здание
Реконструкция возобновилась, и на углу здания появилась новая вывеска — «Олимп».
- На этом месте планируют открыть административно-торговый центр. Реконструкция пока не завершена. Еще не проведены многочисленные экспертизы, а с санстанцией не согласован перечень товаров, которые здесь смогут приобрести покупатели. Вероятно, заказчик будет сдавать торговые помещения в аренду. Когда объект введут в эксплуатацию, тогда и станет окончательно известно его целевое назначение, — сообщил заместитель главного архитектора Витебска Леонид Богданов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строение переходило от владельца к владельцу. В 2015 году двухэтажное здание перекупило ЧТУП "МегаЕвротекс" - собственник крупных торговых объектов в Витебске.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии