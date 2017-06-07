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Витебск вошел в топ-10 древних городов СНГ по популярности у туристов
08.06.2017 08:25 — Новости Общества | Tut.by
Аналитическое агентство «ТурСтат»
Топ-10 выглядит так: Туркестан (Казахстан), Самарканд (Узбекистан), Бухара (Узбекистан), Тараз (Казахстан), Гянджа (Азербайджан), Витебск (Беларусь), Хива (Узбекистан), Гюмри (Армения), Худжанд (Таджикистан) и Мары (Туркменистан).
Рейтинг основан на результатах анализа предложений туров и данных региональных туристических офисов.
По данным агентства, основанный более 1500 лет назад казахстанский город Туркестан, который возглавляет рейтинг, ежегодно посещает более миллиона туристов и паломников. Более чем тысячелетний Витебск, который занимает шестую позицию, и Витебскую область в 2016 году посетило 166 тысяч организованных туристов и экскурсантов. Из них 30 тысяч человек приезжали из России. В гостиницах региона останавливались более 200 тысяч путешественников, почти треть из них — жители стран СНГ.
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Рейтинг основан на результатах анализа предложений туров и данных региональных туристических офисов.
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