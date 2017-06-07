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Лукашенко направил соболезнования президенту Ирана
08.06.2017 08:28 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко высказал слова соболезнования своему иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с террористическими актами в Тегеране, сообщили в пресс-службе главы государства.
© REUTERS TIMA
По последним данным, в результате атак в среду в столице Ирана погибли 13 человек и еще 43 получили ранения.
"Президент Беларуси направил соболезнование президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани, родным и близким погибших в результате терактов в этой стране", – сказали в пресс-службе.
Лукашенко в соболезновании отметил, что Беларусь скорбит о жертвах атак на здание иранского парламента и мавзолей имама Хомейни.
По словам белорусского лидера, в республике осуждают экстремизм и терроризм в любых проявлениях. Глава государства также подчеркнул, что Беларусь будет всегда солидарна с Ираном в противостоянии подобным преступлениям.
Группа из четырех человек в женской одежде в среду утром открыла огонь в здании иранского парламента, позже один из нападавших совершил самоподрыв. В МВД Ирана также подтвердили ликвидацию одного из нападавших. Атаке также подвергся мавзолей имама Хомейни: одна из нападавших подорвала жилет со взрывчаткой. Силовики арестовали двух человек у мавзолея. Ряд мировых лидеров и международных организаций уже осудил данные атаки.
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Беларусь, по словам президента, будет всегда солидарна с Ираном в противостоянии подобным преступлениям.
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