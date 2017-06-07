Брестские десантники получили передвижную часовню

На полигоне «Брестский» состоялась церемония освящения полевой часовни для военнослужащих.

























Часовня появилась по инициативе представителей Вооруженных Сил Беларуси. Она принадлежит 38-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде. 7 июня архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн освятил передвижную часовню, воздвигнутую в честь пророка Ильи.

«Это первая такая часовня в Вооруженных Силах. Надеемся, что она окажет благоприятное воздействие на морально-психологическое состояние личного состава. Предусматривается, что часовня будет использоваться в ходе различных полевых выходов, учений, а также в случае, если контингент от 38-й бригады будет участвовать в международных учениях за пределами Беларуси», — отметил заместитель командующего силами специальных операций (ССО) Вооруженных Сил по идеологической работе полковник Сергей Андреев.

Полевой храм переоборудован из прицепа военного назначения. «Родилась идея создать там передвижную часовню для военнослужащих. Внутри проведены отделочные работы, есть электричество, автономный источник питания. Крест и купол могут опускаться в специальное помещение, все закрывается — и объект может двигаться. В течение нескольких минут потом часовня может быть развернута и готова к работе», — пояснил заместитель командира 38-й бригады гвардии полковник Сергей Суховило.

Внутри полевая часовня расписана вручную, ее оформлением занимаются иконописцы. Они уже нанесли на стены лики и образы святых. Мастерам осталось разнообразить цветовую палитру. Объект уникален еще и тем, что там хранится старинная икона XVI века в честь пророка Ильи, который является покровителем всех десантников. Присутствовавший на церемонии освящения командующий силами специальных операций ВС генерал-майор Вадим Денисенко подчеркнул, что сегодняшнее событие особенное еще и потому, что его свидетелями стали военнослужащие из России и Сербии. Представители братских народов вместе с белорусскими воинами участвуют в эти дни в совместном учении «Славянское братство-2017» .