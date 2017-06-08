Окна ПВХ: сравниваем бюджетный профиль и профиль премиум-класса*

"Скупой платит дважды; мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи; семь раз отмерь, один отрежь — какие только пословицы и поговорки не вспомнишь, пока выбираешь будущие окна. Мне всегда казалось, что нужно только определиться с надежной фирмой и дальше мастера сделают все сами. Поспрашивала знакомых, кто менял окна в Минске, дали контакты своих подрядчиков. Думала позвоню, закажу окна и мне их сразу поставят. Но тут консультант засыпал кучей вопросов: какой профиль нужен, сколько камер, какой подоконник и еще много всего. Покупка нового окна превратилась в головную боль. А главный вопрос: какой профиль выбрать — бюджетный или премиум-класса? Никак не могу для себя решить, стоит переплачивать и за что. Подскажите, что будет более разумным вложением средств?"

Екатерина, г. Минск»

Бюджетный и профиль премиум-класса — это ни в коем случае не история про качественное и менее качественное. Это не значит, что дорогое окно прослужит долго, а дешевое развалится через пару лет. У каждого решения есть свои преимущества, о которых рассказали специалисты компании А-проект, вот уже более 10 лет специализирующиеся на производстве и продаже окон ПВХ.

Что такое профиль

Профиль — это несущая рама, в которую вставляется стекло. Традиционно оконные компании в Минске производят профиль из пластика, а внутри устанавливают стальное армирование, что обеспечивает прочность и надежность конструкции. Специальные пустоты в раме, они же воздушные камеры, несут тепло- и шумоизоляционную функцию. А-проект, как и большинство столичных компаний, располагают всеми видами профилей, чтобы клиент мог выбрать то, что ему подходит по карману и эксплуатационным характеристикам.

Бюджетный профиль

Самое главное преимущество бюджетного профиля — это его цена. Благодаря чему даже семьи с небольшими финансовыми возможностями могут позволить себе заменить старые деревянные окна на новые пластиковые. Бюджетные профили достаточно крепки и надежны, они обеспечивают достойный уровень тепло- и шумоизоляции, защищают от сквозняков и мороза, а главное — не поддаются деформации, в отличие, от деревянных окон, подверженных гниению и разбуханию. Однако стоит помнить, что профили, у которых толщина стенки менее 2,5 мм, имеют более слабые угловые соединения и меньший срок безопасной эксплуатации. Чтобы продлить срок службы такой конструкции, следует бережно относится к окнам и избегать механических повреждений. А если речь идет об остеклении балкона, веранды, дачи, то бюджетный профиль будет самым оптимальным решением. Не стоит переплачивать, если вы не собираетесь постоянно находится в данном помещении. Специалисты a-proekt отмечают, что самое главное — выбрать проверенного производителя, который сможет гарантировать высокое качество материалов и монтажных работ.

Профиль премиум-класса

При изготовлении профиля премиум-класса используются самые качественные материалы, также уделяется внимание эстетичности внешнего вида. Такая конструкция обеспечивает надежную защиту от любой непогоды, сохраняет тепло в доме и в целом положительно влияет на микроклимат. Также рама отличается устойчивостью к влаге, воздействию ультрафиолета и механическим повреждениям. Конечно же, стоит отметить экологичность и безопасность, потому что в производстве пластика не используются опасные примеси. Кроме того, в таких конструкциях, как правило, установлен повышенный уровень защиты от взлома, что особенно важно для жителей нижних этажей. Профиль премиум-класса лишь на 10% дороже бюджетного варианта, однако при этом прослужит в три раза дольше.

Что еще влияет на стоимость окна

Распространенное заблуждение, что от профиля зависит качество готового окна. Но это не так. Вы можете потратиться на самый дорогой профиль, но окна будут промерзать и продуваться. Поэтому при заказе стоит учесть и следующие моменты:

- Качество монтажа.

- Опыт и квалификацию мастеров, которые будут изготавливать и устанавливать окна.

- Качество фурнитуры и комплектующих.

- Тип стеклопакета: однокамерные, двухкамерные и энергосберегающие. Последний тип также относится к премиальным окнам. Такая конструкция позволяет более рационально подходить к семейному бюджету.

Энергосберегающие стеклопакеты стоят несколько дороже традиционных, зато обеспечивают более эффективную экономию тепла.

Стекло здесь имеет особое напыление, которое пропускает тепло во внутрь, но не выпускает его наружу. Однокамерные и двухкамерные окна — это надежные конструкции доступным ценам, которые позволят создать дома комфортный микроклимат.

Как выбрать оконную компанию

При выборе подрядчика специалисты компании a-proekt рекомендуют обращать внимание на такие нюансы:

- Наличие собственного производства. Это залог качества материала и его приемлемой стоимости.

- Опыт и квалификацию мастеров.

- Стоимость услуг. Стоимость ниже рыночной должна вас насторожить. Возможно, компания устанавливает некачественные окна или монтажом занимаются неопытные мастера. Таким образом вас пытаются завлечь более низкой ценой. А вот качество остается под большим вопросом.

- Отзывы. Следите, чтобы отзывы на сайте не были подозрительно хвалебными. Возможно, их написали специально по заказу компании.

Попробуйте поискать отклики клиентов на сторонних ресурсах.

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- При оплате по факту предоставляется 20%-ная скидка.

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