Выпускные вечера в Минской области: шествия по городу, запуск шаров, известные артисты

Выпускные вечера пройдут в Минской области 9 июня. Праздничные мероприятия, посвященные прощанию ребят со школой, обещают стать по-настоящему яркими и креативными, сообщили БЕЛТА в Минском областном институте развития образования.

«Выпускные вечера пройдут на базе учреждений образования области, часть праздничных мероприятий также состоится в городских парках и на площадях. В них примут участие представители Миноблисполкома, местной исполнительной власти, депутатского корпуса, органов внутренних дел, отделов по чрезвычайным ситуациям, ветераны войны и труда, — отметили в институте. — В каждом районе в праздничной атмосфере состоится церемония вручения выпускникам золотых и серебряных медалей, пройдет чествование ребят, достигших особых успехов в интеллектуальной, творческой, спортивной, общественной деятельности».

Так, например, в Молодечно праздник начнется у амфитеатра в парке Победы. После чествования лучших выпускников перед ребятами выступит белорусская группа «Тяни-Толкай». Завершится бал настоящим праздничным салютом.

В Клецке после торжественных вечеров в учреждениях образования ребята отправятся на площадь Маяковского, чтобы принять участие в развлекательной программе «Клецкие танцевальные ночи School.by». Дарить выпускникам хорошее настроение будет группа Ирины Дорофеевой «Красотки», а также творческие коллективы района. Как символ прощания со школьными годами, юноши и девушки запустят в небо светящиеся гелиевые шары.

В Вилейке торжественные мероприятия начнутся с шествия выпускников по центру города в сопровождении духового оркестра. Отличившихся в учебе ребят наградят золотыми и серебряными медалями, а их родителям вручат благодарственные письма. Далее состоится большой праздничный концерт, который подготовили творческие коллективы учреждений образования. Продолжится праздник в кругу одноклассников, педагогов и родителей.

И в Солигорске выпускной бал откроет шествие по районному центру. Также во время праздника состоятся выступления образцового хореографического коллектива «Купалiнка» (средняя школа № 11), вокальных групп гимназии № 1 и средней школы № 5. Как символ уходящего детства, вспорхнут в небо голуби, выпущенные юношами-выпускниками. Завершится мероприятие коллективным флешмобом, во время которого выпускники выстроятся в яркую радугу и отправят разноцветные шары в небо.

Для учащихся Жодино «Выпускной-2017» пройдет во Дворце культуры ОАО «БелАЗ», но перед этим на городской площади выпускники всех школ и гимназий поприветствуют друг друга вальсом. Провести веселую, яркую и запоминающуюся фотосессию ребята смогут в специальных фотозонах.

Выпускные вечера в Мядельском районе пройдут в учреждениях образования. Затем уже бывшие школьники прибудут на районный бал под названием «Счастливый ветер перемен», который состоится в амфитеатре райцентра.

Ряд запоминающихся на всю жизнь мероприятий проведут для выпускников Минского района. Так, в Новодворской средней школе они станут участниками единственного выпуска программы «Вечерний школьник», в Озерцовской — смогут получить «Школьный Оскар — 2017», а в Луговослободской — перевоплотиться в дикторов школьного телевидения. Заславская гимназия отправит своих выпускников в удивительное путешествие от станции «Детство» до станции «Юность».

В 2017 году аттестаты об общем среднем образовании получат 8067 выпускников школ столичного региона, а 13 124 — свидетельство о базовом образовании.