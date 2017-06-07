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В Госпогранкомитете подтвердили задержание чемпиона мира по ММА Мурада Амриева

08.06.2017 09:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Чемпион мира по ММА Мурад Амриев был задержан 7 июня в пункте пропуска «Веселовка» на белорусско-украинской границе. Об этом TUT.BY сообщил официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.


Мурад Амриев. Фото из соцсетей

«7 июня в 17.24 в пункте пропуска „Веселовка“ на границе Беларуси и Украины был остановлен автомобиль Toyota с российскими номерами, в котором находился Мурад Амриев. В ходе проведения пограничного контроля выяснилось, что Амриев находится в межгосударственном розыске по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст. 327 Уголовного кодекса РФ (использование заведомо подложного документа)», — рассказали в ГПК Беларуси.

После задержания Амриев был передан сотрудникам Добрушского РОВД.

Напомним, утром 8 июня российские правозащитники сообщили о задержании в Беларуси чемпиона мира по ММА Мурада Ариева.

Боец ММА Мурад Амриев уехал из России в 2013 году — после того, как его, по словам правозащитников, похитили и пытали полицейские в Чечне. Силовики пытались добиться от него показаний на брата, которого некий высокопоставленный чеченский полицейский считает организатором покушения на себя. 4 июня 2017 года Амриева задержали на границе России и Украины — он ехал в Москву за новой визой. Оказалось, что он находится в федеральном розыске за использование подложных документов; по данным Комитета по предотвращению пыток, поводом для этого стала опечатка в его паспорте.

6 июня Амриева формально освободили и повезли на допрос в здание Брянской транспортной прокуратуры. У здания собрались сотрудники ОМОНа, а внутрь зашли два чеченских оперативника, собравшиеся этапировать Амриева в Чечню. По словам его адвокатов, спортсмену удалось воспользоваться «суматохой», выбежать из здания и уехать на машине друзей, подъехавших к зданию. Где он находился после этого, было неизвестно.

 
 
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В ходе проведения пограничного контроля выяснилось, что Амриев находится в межгосударственном розыске по подозрению в использовании заведомо подложного...

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