На Гродненщине создают интерактивную карту брендовых мероприятий и фестивалей

Интерактивная карта брендовых мероприятий и фестивалей Гродненщины будет создана до 1 июля. Она поможет быстро ответить на вопросы «Что посетить в том или ином районе?» и «Когда здесь будут проходить праздники?». В пользовании она будет максимально проста: щелкаете по району на карте области, и перед вами открывается список с описанием, фотографиями и временем проведения самых интересных праздников, которые здесь проходят, рассказывает «Гродненская правда».



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

На карту наносятся ставшие традиционными крупные праздники и фестивали, такие, как «Августовский канал приглашает друзей», и брендовые мероприятия отдельных агрогородков, которые как раз и интересны своей самобытностью и аутентичностью. Например, «Праздник полендвицы» в Коптевке, обуховский медово-яблочный Спас, «Праздник мельников» в Одельске и многие другие. Постепенно карта будет наполняться все новыми и новыми мероприятиями, достойными внимания.

Еще одна интерактивная карта будет посвящена музеям. Ее снабдят не просто описанием музеев и музейных комнат, фотографиями объектов, но и gps-координаторами для более удобного поиска. На этой карте будут представлены 444 объекта. Планируется, что она будет создана уже в сентябре этого года.

С увеличением потока туристов на Гродненщину, в том числе тех, кто приезжает самостоятельно, такие карты просто необходимы. Их планируется разместить на самых разных электронных ресурсах. Местные жители тоже смогут найти на интерактивных картах массу интересного, спланировать свой туристический маршрут и открыть для себя Принеманье с новой стороны.