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Страны ОДКБ обсуждают в Минске борьбу с наркотрафиком

08.06.2017 10:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн – Sputnik. Вопросы противодействия наркопреступности в Евразийском регионе, а также итоги международной антинаркотической операции "Канал – Западный заслон" обсуждают в Минске руководители компетентных органов стран ОДКБ, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.

Страны ОДКБ обсуждают в Минске борьбу с наркотрафиком
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Итоги антинаркотической операции "Канал" подвели в ОДКБ

В белорусской столице в четверг началось заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. 

"Будет обсуждена ситуация с незаконным оборотом наркотиков в государствах – членах ОДКБ. Главы делегаций проанализируют, как была проведена операция "Канал – Западный заслон", – сообщили Sputnik в четверг в МВД. 

Там также отметили, что в результате операции из незаконного оборота в Евразийском регионе было изъято более 16,7 тонны наркотиков, в том числе опий, гашиш, марихуана, героин и "синтетика". 

"Было выявлено более 800 наркопреступлений, возбуждено почти 11 тысяч уголовных дел, изъято более 240 единиц огнестрельного оружия", – сказали в МВД. 

Координационный штаб по стабилизации наркоситуации в Евразийском регионе во время спецоперации был развернут на базе УВД Брестской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Во время спецоперации "Канал – Западный заслон", которая прошла в том числе на территории Беларуси, в странах Евразийского региона изъято более 16,7 тонны...

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