Страны ОДКБ обсуждают в Минске борьбу с наркотрафиком

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Вопросы противодействия наркопреступности в Евразийском регионе, а также итоги международной антинаркотической операции "Канал – Западный заслон" обсуждают в Минске руководители компетентных органов стран ОДКБ, сообщили в Министерстве внутренних дел Беларуси.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Итоги антинаркотической операции "Канал" подвели в ОДКБ

В белорусской столице в четверг началось заседание Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков (КСОПН) государств-членов ОДКБ – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.

"Будет обсуждена ситуация с незаконным оборотом наркотиков в государствах – членах ОДКБ. Главы делегаций проанализируют, как была проведена операция "Канал – Западный заслон", – сообщили Sputnik в четверг в МВД.

Там также отметили, что в результате операции из незаконного оборота в Евразийском регионе было изъято более 16,7 тонны наркотиков, в том числе опий, гашиш, марихуана, героин и "синтетика".

"Было выявлено более 800 наркопреступлений, возбуждено почти 11 тысяч уголовных дел, изъято более 240 единиц огнестрельного оружия", – сказали в МВД.

Координационный штаб по стабилизации наркоситуации в Евразийском регионе во время спецоперации был развернут на базе УВД Брестской области.