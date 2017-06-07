БГУ обошел МГИМО в списке лучших университетов мира

МИНСК, 8 июн – Sputnik. Белорусский государственный университет и Белорусский национальный технический университет вошли в список из тысячи лучших университетов мира в рамках рейтинга QS World University Ranking 2018.



© Pexels Студент БГУ выиграл стажировку в IBM

По сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года БГУ вновь улучшил свою позицию, а положение БНТУ осталось без изменений. Другие белорусские вузы в этот престижный список пока не попали.

Так, БГУ в очередном обновлении рейтинга занимает 334 место – вуз за год поднялся сразу на 20 позиций. БНТУ остается в промежутке с 751-го по 800-е место.

В рейтинге лучших вузов БГУ находится на 39 пунктов выше, чем российский МГИМО. Среди российских вузов выше всего в рейтинге МГУ – у него 95-е место, у СПбГУ – 240-е, у Новосибирского университета – 250-е.

При этом Белгосуниверситет в текущем году обошел все украинские, литовские, польские и латвийские вузы.

Лучшим высшим учебным заведением мира назван Массачусетский технологический университет, второе место занимает Стенфордский университет, третье – Гарвардский.

В рейтинге QS лучшие высшие учебные заведения мира определены на основе шести критериев: авторитетности в области научных исследований, соотношения профессорско-преподавательского состава к числу студентов, репутации вуза среди работодателей, индекса цитируемости научных публикаций, доли иностранных студентов и иностранных преподавателей.