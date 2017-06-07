В субботу жарко было в «Звездном»…

В очередной раз 9-я районная отраслевая спартакиада среди работников агропромышленного комплекса собрала самых активных и спортивных тружеников села. В минувшую субботу на базе физкультурно-спортивного центра «Звездный» в агрогородке Томашовка собрались представители Прибужья, чтобы померяться силой, ловкостью и выносливостью.

Приветствуя команды, заместитель председателя райисполкома Павел Волынец поздравил всех с праздником — Всемирным Олимпийским днем.

— Наш район по-настоящему спортивный. Молодежь активно занимается легкой атлетикой, гиревым спортом, настольным теннисом, акробатикой, футболом, волейболом, баскетболом, шашками и шахматами, — отметил Павел Иванович. — Спартакиада среди работников агропромышленного комплекса района является массовым районным спортивным мероприятием, на котором подводятся итоги работы коллективов физической культуры предприятий агропромышленного комплекса.

По традиции перед спорт-сменами также выступил заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома Иван Бонцевич, который пожелал командам сохранить боевой дух и выложиться по максимуму. А вот председатель районного комитета профсоюза работников АПК Елена Просмыцкая зачитала стихотворные строки, посвященные спартакиаде.

Лето наступило,

Отдохнем, как надо.

И опять мы едем

на спартакиаду.

Впереди — «Белалко»

А за ними — «Пиво».

Сегодня будет жарко,

Отдохнем красиво.

Все у нас спортсмены

И красиво сложены,

Едет вместе с нами

«Брестское мороженое».

Ждут нас «Комаровка»

И «ТК Берестье»,

«Райагросервис»,

«Остромечево»,

«Западный» — все вместе.

Пусть пройдут успешно

Первенство и матчи,

Желаем всем победы,

В состязаниях приняло участие 157 человек из 9 команд.

Программа соревнований была насыщенной. Но уже с первых минут соперничества было понятно, что борьба предстоит самая серьезная. Лидерство с первого и до последнего конкурса переходило от одной команды к другой, и желание победить демонстрировали все спортсмены.

По итогам долгой и трудной борьбы победителями стали: волейбол — ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»; дартс (женщины) — Наталья Бриштен, ОАО «ТК «Берестье»; дартс (мужчины) — Иван Петровец, ОАО «Остромечево»; прыжки в длину с места (женщины) — Елена Каленкович, ОАО «Остромечево»; прыжки в длину с места (мужчины) — Евгений Курдюк, ОАО «Брестский райагросервис»; бег 100 м (женщины) — Елена Каленкович, ОАО «Остромечево»; бег 100 м (мужчины) — Дмитрий Лялько, ОАО «Комаровка»; настольный теннис (женщины) — Ирина Николаева, ОАО «Племзавод Мухавец»; настольный теннис (мужчины) — Иван Филатов, ОАО «Племзавод Мухавец»; плавание (женщины) — Анна Подлужная, ОАО «Брестский райагросервис»; плавание (мужчины) — Станислав Полотебнов, ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко»; перетягивание каната — ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко».

Итак, в упорной борьбе первенство одержала команда ОАО «Остромечево», вторыми стали представители ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко» и третье место заняли работники ОАО «Брестский райагросервис».

Все победители и призеры в личных и командных зачетах были награждены грамотами и денежными призами от райкома профсоюза работников АПК, а вот команде-победителю был вручен кубок. Примечательно, что спортсмены из ОАО «Брестский райагросервис», ОАО «Брестский ЛВЗ «Белалко», а также другие участники спартакиады, которые получили денежные вознаграждения в личных зачетах, полученный призовой фонд перечислят на лечение Кирилла Никитюка, который нуждается в помощи.

Светлана САВЧУК

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