Гомельчанин жалуется в ООН из-за штрафа за ссылку в соцсети

Житель Гомеля Павел Каторжевский пожаловался в Комитет ООН по правам человека на крупный денежный штраф, наложенный судом за ссылку в соцсети «ВКонтакте» на материал, включенный в республиканский список экстремистских материалов, пишет правозащитный сайт « Гомельская вясна ».





Осенью 2016 года Павел Каторжевский на личной странице в «ВКонтакте» разместил ссылку на информационный материал «Маразм и показушная почесть погибшим в войне», в котором содержалась критика власти за проведение мероприятий в честь погибших во время Великой Отечественной войны. О том, что материал включен в республиканский список экстремистских материалов молодой человек узнал, когда уже весной им заинтересовалась милиция.

— Информация, репост которой я сделал, была о столичных школьниках, которых заставляют участвовать в патриотических мероприятиях, а тех, кто отказывается, заставляют писать какие-то объяснительные и признавать то, что они не уважают ветеранов Великой Отечественной войны. В данной информации был призыв позаботиться о ветеранах по-настоящему, а не декларативно. Если призыв к заботе о ветеранах у нас считается экстремизмом, то я вообще не знаю, о чем можно говорить, — объяснил Каторжевский.

13 марта 2017 года Павла обвинили в правонарушении, предусмотренном ст. 17.11 КоАП (распространение информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов) и передали дело в суд.

По мнению Павла Каторжевского, суд не был ни справедливым ни объективным. Он подчеркивает, что судья Центрального района сразу поддержала обвинение, сформулированное милиционером в протоколе.

— Судье было достаточно только того факта, что материал, на который я сделал ссылку в соцсети, включен в республиканский список экстремистских материалов. Она даже не пыталась разобраться, что важнее — выражение мнения либо выводы чиновников, признавших эту информацию экстремистской, — рассуждает гомельчанин.

Правозащитник Леонид Судаленко, который помогал гомельчанину обжаловать судебное постановление в областном суде и в Комитет ООН по правам человека, говорит, что в деле прослеживается явное нарушение права на выражение мнения.

— Разве должны граждане, перед тем как сделать ссылку в интернете сверяться с экстремистским списком? Завтра вдруг кто-то «лайкнет» сказку про Буратино с известным выражением о стране дураков, что Толстого и тех кто его «лайкает» тоже нужно признавать экстремистами? — сказал правозащитник.

Павел Каторжевский просит Комитет по правам человека признать его жалобу приемлемой и настаивает на том, что государство нарушило его право на свободу выражения мнения, гарантированного каждому статьей 19 Международного пакта о гражданских и политических правах.