Белорусским хоккеистам снизили «потолок» зарплат

Бывший глава Миноблисполкома, а теперь председатель Федерации хоккея Беларуси Семен Шапиро взялся за наведение порядка во вверенной ему отрасли.

Так, уже на первом заседании новый состав исполкома ФХРБ постановил снизить «потолок» зарплат в белорусских хоккейных клубах на 25%. Перед этим с предложением снизить зарплаты и увеличить бонусы игрокам выступил Семен Шапиро. По его словам, тем самым выполняется поручение президента Александра Лукашенко, пишет БелаПАН .

Вместе с тем он не захотел называть абсолютные цифры зарплат белорусских хоккеистов: «Если вы начнете показывать обществу, какие там зарплаты, я не думаю, что это нужно обсуждать в обществе и т.д.».

Также решено сократить с восьми до пяти количество иностранцев в клубах, а в заявочном списке команды должно быть не менее двух белорусских хоккеистов не старше 20 лет. Кроме того, команды, занявшие в сезоне-2017/2018 места 9-12 места вылетят в новую экстралигу-2, где поборются с четырьмя клубами, создание которых пока только запланировано. Затем между дивизионами будет проводиться ротация.

Напомним, что после неудачного выступления белорусской хоккейной сборной на чемпионате мира во Франции глава государства назначил руководить хоккеем вместо бывшего главного пограничника теперь уже бывшего главу Минской области Семена Шапиро, чтобы тем самым получить идеологические бонусы от любителей этого вида спорта.