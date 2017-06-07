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Lux Express открывает дневной автобусный рейс между Ригой и Минском

08.06.2017 10:49 — Новости Общества | 21.by  
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Lux Express открывает дневной автобусный рейс между Ригой и МинскомАвтобусы между столицами соседних стран будут ходить в дневное время. До этого на линии действовало только ночное сообщение между городами. Время в пути составляет 8 часов. Маршрут проходит через территорию Литвы - автобусы совершают остановку на автовокзале в Паневежисе.

Продажи билетов на новые рейсы стартовали сегодня, 8 июня. В первые дни продаж клиенты компании могут приобрести билеты с 50% скидкой на летний период. В дальнейшем стоимость поездки будет начинаться от 42 белорусских рублей при покупке билетов у агентов компании в Беларуси (от 21 евро при покупке билета в Интернете).

- Спрос на автобусные поездки между Ригой и Минском растет в последние годы, особенный интерес это направление представляет у пассажиров с детьми, которым удобнее добираться из одного города в другой в дневное время. Для маленьких путешественников на мультимедийных экранах предусмотрены различные игры и мультфильмы. Дети, как и их родители, ездят с комфортом, - отмечает председатель правления Lux Express Ханнес Саарпуу. – Новый рейс может быть популярным и у туристов из России, путешествующих по Прибалтике и соседним странам. К тому же не стоит забывать, что в 2021 году Латвия и Белоруссия примут Чемпионат мира по хоккею, поэтому наши автобусные маршруты в это время станут особо интересными для болельщиков.

Рейсы имеют стыковки с автобусами, следующими из Риги в Таллин и обратно, что станет приятным бонусом, в том числе, для любителей музыкальных фестивалей, проводимых в Латвии и Эстонии.

В распоряжении пассажиров будут места с регулируемыми креслами, бесплатный wi-fi, персональные мультимедиа экраны (фильмы, интернет, музыка, игры), электрические розетки, бесплатные горячие напитки, кондиционер и биотуалет. Автобус рассчитан на 54 места.

 
 
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3 июля Lux Express Group открывает второй прямой рейс между Ригой и Минском.

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