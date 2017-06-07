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Выпускные: в Гродно 10 июня не будут продавать спиртное

08.06.2017 11:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Выпускные вечера в Гродно пройдут 10 июня. В связи с этим купить спиртные напитки можно будет только до 16.00. После - продавать алкоголь в магазинах не будут, сообщается на сайте Гродненского горисполкома.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY, носит иллюстративный характер

Ограничения действуют до 24.00. Продавать не будут водку, ликеро-водочные изделия, вина, коньяки, бренди, кальвадос, шампанское и другие напитки с объемной долей этилового спирта 7 и более процентов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Выпускные вечера в Гродно пройдут 10 июня. В связи с этим купить спиртные напитки можно будет только до 16.00. После - продавать алкоголь в магазинах не будут.

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