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Выпускной на лимузинах: от 40 долларов в час
08.06.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн — Sputnik. Большинство лимузинов на вечер выпускных в Минске уже расписаны, рассказали Sputnik в компаниях по прокату авто.
© Sputnik / Виктор Толочко
Выпускные вечера для большинства белорусских школьников пройдут 10 июня. Многие предпочитают отметить окончание школы широко: заказывают лимузины и катаются по ночной столице.
Как убедился Sputnik за два дня до проведения выпускных, большинство лимузинов в Минске на этот день уже "расписаны". "У нас на вечер остался только один лимузин — "Хаммер" за 90 долларов в час", — рассказали Sputnik в одной из фирм по прокату авто.
В других компаниях также или и вовсе не осталось лимузинов на 10 июня, или остались лишь несколько машин.
Средняя стоимость аренды лимузина на выпускной вечер в Минске — от 40 до 100 долларов в час, однако сейчас остаются лишь наиболее дорогие или наименее вместительные модели. Впрочем, многие компании уверяют: найти достойный вариант можно и сегодня.
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Заказать лимузин на день выпускных в Минске уже почти невозможно - выпускники давно арендовали большинство авто.
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