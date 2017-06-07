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Выпускной на лимузинах: от 40 долларов в час

08.06.2017 11:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 июн — Sputnik. Большинство лимузинов на вечер выпускных в Минске уже расписаны, рассказали Sputnik в компаниях по прокату авто.

Выпускной на лимузинах: от 40 долларов в час
© Sputnik / Виктор Толочко
Выпускные вечера пройдут в большинстве школ 10 июня

Выпускные вечера для большинства белорусских школьников пройдут 10 июня. Многие предпочитают отметить окончание школы широко: заказывают лимузины и катаются по ночной столице.

Как убедился Sputnik за два дня до проведения выпускных, большинство лимузинов в Минске на этот день уже "расписаны". "У нас на вечер остался только один лимузин — "Хаммер" за 90 долларов в час", — рассказали Sputnik в одной из фирм по прокату авто.

В других компаниях также или и вовсе не осталось лимузинов на 10 июня, или остались лишь несколько машин.

Средняя стоимость аренды лимузина на выпускной вечер в Минске — от 40 до 100 долларов в час, однако сейчас остаются лишь наиболее дорогие или наименее вместительные модели. Впрочем, многие компании уверяют: найти достойный вариант можно и сегодня.

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Теги: Минск
 
 
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Заказать лимузин на день выпускных в Минске уже почти невозможно - выпускники давно арендовали большинство авто.

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