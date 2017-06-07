Витебские таможенники пресекли вывоз за границу почти 100 раритетных медалей

Витебские таможенники пресекли незаконный вывоз за границу 98 раритетных медалей, нагрудных значков и складных ножей, сообщили TUT.BY в пресс-службе ГТК.





Ценности были скрыты среди антикварной мебели, которую везли из Литвы. При проведении досмотра грузового отсека автомобиля в одной из коробок с мебелью таможенники обнаружили старинные предметы, не указанные в сопроводительных документах.

Раритеты изъяли и направили на экспертизу в Таможенную лабораторию.





— Эксперт пришел к выводу, что 79 наград выпустили более 50 лет назад, они относятся к категории культурных ценностей. Самые старые предметы в изъятой коллекции — памятная медаль, железные и почетные кресты Первой мировой войны. Большая часть немецких наград датированы 1930−1940 годами, советских — 1940−1960-ми, — отметили в ГТК.

Начат административный процесс по ч. 1 ст. 14.5 КоАП (Недекларирование товаров).



