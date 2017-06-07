В Щучинском районе на М6 частично открыли движение по новым полосам

В Щучинском районе на М6 началось движение транспорта по новой полосе на участке 199,7 — 207 километр. На всех участках реконструкции автомагистрали М6 работы вступили в активную фазу строительства. В течение июня движение на новую полосу переведут на всем щучинском участке реконструкции М6, а это более 13 километров. К концу года будет построена современная четырехполосная магистраль первой категории европейского уровня, с ограждениями, прогонами для диких животных, сообщает «Гродненская правда».





На 207-м километре автодороги — последние приготовления. Под руководством старшего мастера ДСУ-18 ОАО «ДСТ № 6» Дмитрия Перелайко дорожные рабочие устанавливают технические средства организации дорожного движения: дорожные знаки, водоналивные блоки, сигнальные щитки, сигнальные столбики и фонари. Свежая разметка на новой полосе призывно манит…

— Спешить нельзя, нужно предусмотреть все, — подчеркивает начальник отдела ГАИ Щучинского РОВД Владимир Хильмончик. — Переход с полосы на полосу должен быть грамотным, безопасным, все обочины — укреплены, все просчитано. На кону безопасность людей.

Вечером 6 июня транспортный поток плавно переместился на новую полосу, а на старой началась реконструкция.

— Движение на реконструируемой трассе М6 очень интенсивное, — отмечает Владимир Хильмончик. — Призываем водителей быть предельно внимательными, корректными на реконструируемых участках, неукоснительно соблюдать ПДД и рекомендуем передвигаться в дневное время с включенным ближним светом фар или ходовыми огнями.

Скоро закончится реконструкции участка около Минской области. В летний период здесь также будет осуществлен перевод движения на построенные новые участки. К 20 июня будут проведены тендерные торги по определению генподрядчика на обновлении участка со 130-го по 197-й километры. А после завершения реконструкции М6 на всем ее протяжении будут построены новые объекты придорожного сервиса европейского уровня.

Предполагается, что реализация проекта по модернизации транзитного коридора «Автомобильная дорога М6 Минск-Гродно — граница Республики Польша (Брузги)» будет завершена в полном объеме в августе 2018 года.