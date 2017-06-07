МИНСК, 8 июн – Sputnik. Белорусские пользователи социальных сетей обсуждают неоднозначный рекламный слоган распродаж сети универсальных магазинов "Белмаркет".

В ряде магазинов сети были размещены плакаты о скидках в четверг на куриные яйца, сопровождавшиеся надписью "Каждый четверг удар! По яйцам".

По мнению пользователей, данная реклама является не столько привлекательной для покупателей, сколько неэтичной. Кроме того, белорусы смеются, что по четвергам отправлять в торговые объекты "Белмаркета" следует женщин, так как мужчинам нужно опасаться за свое здоровье.

При этом слоган уже использовался "Белмаркетом" при проведении подобных распродаж: на него зимой и весной текущего года уже обращали внимание рекламные ресурсы из-за надписи "Мы снова бьем по яйцам".

Ранее объектами критики в соцсетях становились продукты и их продвижение компании АВС – майонез и хрен .