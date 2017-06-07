Внимание, розыск! В Гомеле пропал 13-летний подросток

Школьник 7 июня в 17.00 ушел из дома, и до настоящего времени место его нахождения неизвестно, сообщает УВД Гомельского облисполкома.





13-летний Илья Семенчуков был одет в черную, с капюшоном с меховой окантовкой, куртку, темно-синие джинсы, кроссовки синего цвета. Мальчик среднего телосложения, рост — 140−145 см.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8(0232) 78−42−49, (8 029) 608−96−02, (8 029) 608−22−02, 8(0232)784978.