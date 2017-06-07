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Внимание, розыск! В Гомеле пропал 13-летний подросток

08.06.2017 11:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Школьник 7 июня в 17.00 ушел из дома, и до настоящего времени место его нахождения неизвестно, сообщает УВД Гомельского облисполкома.


13-летний Илья Семенчуков был одет в черную, с капюшоном с меховой окантовкой, куртку, темно-синие джинсы, кроссовки синего цвета. Мальчик среднего телосложения, рост — 140−145 см.

Милиция просит граждан, которым что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить по телефонам: 8(0232) 78−42−49, (8 029) 608−96−02, (8 029) 608−22−02, 8(0232)784978.

 
 
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Школьник 7 июня в 17.00 ушел из дома, и до настоящего времени место его нахождения неизвестно.

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