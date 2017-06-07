«Ой, горачка-горачка. Два дні ўжо плачу па гэным касцёле. А як жа гэта так? Што ж мы будзем рабіць тут без касцёлачка нашага? Ніхто ў вёску да нас і прыходзіць не будзе больш, — 94-летняя Вера вытирает слезы цветастым платком и спрашивает нас, приезжих, о причинах пожара, а потом спохватившись говорит, — А якая ўжо розніца — няма яго больш. І не будзе».





Деревянный костел святого Иохима в деревне Клющаны Островецкого района сгорел рано утром 6 июня . Сейчас происшествие — главная тема разговоров в округе. Местные передают друг другу подробности того дня, обсуждают причины произошедшего и думают, что делать дальше, ведь костел был центром деревенской общественной жизни, которая без храма, как справедливо замечают деревенские, может замереть. А еще местных волнует вопрос, где же их, доживающих свой век, будут отпевать, если костела уже нет.

— Дык нас там хрысцілі, бацькоў маіх вянчалі, усё жыццё прайшло разам з гэным касцёлам, а хаваць як будуць? — чуть ли не первое, о чем говорит бабушка Вера, едва мы переступаем порог ее хаты.





Деревня Клющаны стоит в болотистых лесах около самой границы: до Литвы каких-то 2,5 километра. На подъезде к населенному пункту нас встречает пограничный патруль. После проверки документов едем дальше по разбитой и размытой дождями гравийной дороге. В Клющанах сейчас живет чуть больше 20 человек — несколько старых деревянных домов, а на развилке — костел за каменным забором. Вернее то, что от него осталось.

Святыня сгорела буквально дотла. На месте когда-то величественного храма — груда обоженных досок, куски искореженной кровли, кое-где — остатки костельных книг и домотканых постилок. В нос сразу бьет терпкий запах горелого дерева, под ногами — месиво из воды и углей.













































Костел в Клющанах был построен в 1726 году (по другим данным — в 1887 году), а в 1948-м его закрыли. Здесь в начале ХХ века служил отец Константин Степович, больше известный как поэт Казимир Свояк. Как раз в этом храме в 1915 году он прочитал одну из первых своих проповедей на белорусском языке, что в то время было в новинку. Парафия — 150 человек — это жители самих Клющан и окрестных деревень. Практически все жители в округе — католики.

— А зараз ніхто да нас і хадзіць не будзе. Такіх, як я, мала засталося ў вёске, а моладзі амаль няма. Дык як так здарылася? Ай, што ж гэта робіцца, — бабушка Вера долго причитает и рассказывает, какой был костел красивый, «харошы ды прыгожы». И как она молодой девушкой ходила петь в хор, перечисляет священников и сокрушается, что не уберегли, а привычный уклад неторопливой жизни уже никогда не будет прежним.

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В таких маленьких населенных пунктах, где давно нет ни клуба, ни школы, из развлечений — лишь автолавка несколько раз в неделю, а поход на воскресную службу — настоящий праздник и «выход в люди». Собираться начинают еще с вечера, а потом неспешно идут несколько километров к святыне, рассказывая друг другу последние новости, которых здесь, в глубинке, не так уж много. Да и приезд священника — настоящее событие. Службы в Клющанском костеле проводил ксендз Анатолий Захаревский, который специально приезжал сюда каждое воскресенье. Куда приезжать сейчас — пока не очень понятно.







Фото: photocentra.ru

— Костел жалко до слез. Столько лет стоял, пережил войны, советское время, а сгорел сейчас, в мирные дни, — говорит священник. — Все-все сгорело. Колокола разбились и расплавились — мы нашли только язычки от них, иконы уничтожены. Металлическая дарохранительница, в котором хранилась Евхаристия (Причастие) и чаши — оплавилась и надежды на восстановление нет. Уцелел лишь маленький колокольчик, которым звонили, приглашая на имшу. Он, конечно, весь в золе и немного обгорел, но остался целым. Это очень удивительно, ведь там такое пламя было, что в домах рядом оплавились вазоны на окнах.

Дом Регины Иосифовны стоит через дорогу от костела. Сейчас из окон видно лишь пепелище когда-то величественного храма. Женщина первая заметила неладное и позвонила в МЧС.





— Прачнулася ад таго, што нешта ціхутка трашчала. Выглянула, Матка Боска, касцёл гарыць! Крыша яшчэ была, але вокнаў - ужо не, а адтуль пламя вырываецца. А навокал — цішыня, ні гука — гарэў, як свечка — пламя наверх толькі падымалася. Потым вежы ўпалі і званы. Добра, што не было ветра, і агонь не перакінуўся на другія дамы, якія побач стаяць. Жар быў такой, што ў нас паплавіліся фігуркі на гародзе ды вазоны. Пакуль прыехала МЧС, тут і тушыць не засталося чаго. Згарэў датла за поўгадзіны можа. Нам казаў кіроўца малаковоза, што быў раней за шэсць гадзін раніцы тут, калі праязджаў міма — не бачыў ні дыму, ні агня, — вздыхает женщина.

По информации УМЧС по Гродненской области сообщение о пожаре поступило островецким спасателям в 6.07. К месту происшествия направились пожарные расчёты, а также специалисты РОВД, районных электросетей и бригада скорой медицинской помощи. Когда спасатели прибыли к месту пожара, происходило пламенное горение костела, а кровля строения обрушилась внутрь. Пожар был ликвидирован в 07.36.

— О причинах пожара пока говорить, конечно, рано. Весь день после происшествия там работали эксперты, — говорит священник, — забрали на экспертизу проводку.





Сейчас основная версия возгорания — неисправность электросетей и электрооборудования.

По словам местных жителей, спасатели раньше предупреждали, что в старом костеле проводку надо поменять, но не успели — только-только сделали ремонт, на который долго собирали деньги в округе — местные несколько месяцев откладывали с пенсий. Сбор средств на обновление храма шел долго.

А еще 300-летний костел не успели внести в список памятников архитектуры, охраняемых государством. По словам священника, за две недели до происшествия на специальном совещании в Островецком райисполкоме говорили о такой. К сожалению, этим планам уже не суждено исполниться.





На месте сгоревшего костела со временем планируют построить небольшую капличку и установить табличку, где будут написаны годы существования храма. А пока верующие смогут собираться на богослужения в небольшой плебании (доме священника — Прим. TUT.BY), которая стоит через дорогу от костела.