Иностранцам разрешили регистрироваться в Беларуси через интернет, но возможности не создали

В Беларуси постановлением Совета Министров от 2 июня № 412 внесены изменения в Правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в стране, утвержденные в 2006 году. Изменения вступят в силу с 15 июля.

Согласно им, иностранцы не будут обязаны лично присутствовать в органе регистрации при регистрации в электронной форме через единый портал электронных услуг portal.gov.by . При этом сохранится возможность личной явки иностранца в орган регистрации для прохождения процедуры регистрации временного пребывания, сообщили в МВД Беларуси .

Принятие постановления № 412 связано со вступлением в силу с 15 июля закона «О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Беларусь «Об основах административных процедур», который предусматривает осуществление административных процедур в электронной форме через Единый портал, который станет единой точкой подачи (отзыва) заявлений об осуществлении административных процедур, получения административных решений (уведомлений о принятых административных решениях) и подачи (отзыва) административных жалоб в электронной форме.

МВД совместно с Национальным центром электронных услуг сейчас проводит работы по организации на Едином портале возможности осуществления по электронной регистрации временно пребывающих в Беларуси иностранцев. Вывести ее на Единый портал планируется до 31 декабря. Министерство и Национальный центр электронных услуг дополнительно подготовят разъяснения по порядку электронной регистрации временно пребывающих в страну иностранцев. До реализации этой процедуры регистрация иностранцев осуществляется в ранее установленном порядке.

Также МВД ведет работы по организации в 2018 году на Едином портале возможности осуществления в электронной форме административных процедур по выдаче гражданину Беларуси и иностранцам, постоянно проживающим в стране, документа о приглашении иностранцев в Беларусь, а также выдаче спецразрешения на право занятия трудовой деятельностью в стране в отношении иностранцев.

Напомним, что Беларусь с 12 февраля ввела в действие безвизовый режим для граждан 80 стран мира. Воспользоваться им можно на пять дней при прилете в аэропорт «Минск». Также на время чемпионата мира по хоккею 2021 года в Минске и Риге в Беларуси будет установлен безвизовый режим.

30 мая начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун заявил, что документы по взаимному упрощению визового режима с ЕС почти готовы к подписанию. По его словам, во время июньского визита экспертов Евросоюза в Беларусь могут завершиться переговоры. «Если все будет нормально, то, возможно, уже со следующего года оба соглашения (о реадмиссии и облегчении поездок граждан - ред.) начнут применяться », - сказал Алексей Бегун.