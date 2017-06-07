В Витебске ко Дню города установят две скульптуры и пустят троллейбус по новому маршруту

Ко Дню города в Витебске появятся две новые скульптуры — «Старик Хоттабыч» и «Рыбка», а также еще один троллейбусный маршрут. Как сообщает БЕЛТА , праздник продлится три дня — 23−25 июня.

На улице Пушкина — возле театра «Лялька» — 23 июня торжественно откроют бронзовую скульптуру «Старик Хоттабыч». Автор одноименного произведения Лазарь Лагин — уроженец города. Фигуру сказочного старика высотой 1,8 метра создал скульптор Сергей Сотников.

Неподалеку — рядом с устьем Витьбы на улице Толстого — появится скульптура «Рыбка» из композитного материала в бронзовом цвете. По замыслу скульптора Ивана Казака, она словно выныривает из волн и держит ключ с надписью «Витебск» и изображением герба города. Высота скульптуры — 2,3 метра.

Рыбка символизирует один из традиционных промыслов, а место ее установки (по легенде, рядом был заложен древний Витебск) соотносится с ключом от города. Появление скульптуры объясняют и тем, что в городе дважды бывал автор «Сказки о рыбаке и рыбке» Александр Пушкин.

23 июня также откроют новый троллейбусный маршрут № 11. Схема движения такая: микрорайон Медцентр — улица Петруся Бровки — улица Воинов-интернационалистов — проспект Черняховского — улица Ленина — улица Замковая — улица Кирова — железнодорожный вокзал и обратно. Протяженность маршрута — 11,6 км, из них 3,4 км — новые участки в районах застройки жилья. В перспективе для обслуживания этого маршрута планируют приобрести 20 новых троллейбусов.

Полную программу празднования Дня города смотрите на сайте горисполкома.