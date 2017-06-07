|
Суд забрал у гомельчанки машину за контрабанду 300 кг сала
08.06.2017 11:55 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 июн – Sputnik. Жительницу Гомеля, которая пыталась ввезти в Беларусь из Украины контрабандой около 300 килограммов сала, суд оштрафовал и постановил конфисковать автомобиль, сообщила Sputnik в четверг пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Гомельчанка попалась на белорусско-украинской границе на контрабанде
"Согласно постановлению суда Центрального района Гомеля она подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 7 базовых величин с конфискацией транспортного средства, использованного для перемещения сокрытых товаров", – сказала Барсукова.
Она также уточнила, что согласно решению суда контрабандное сало у жительницы Гомеля тоже конфисковали. При этом женщина лишилась только одной машины – микроавтобуса Ford Transit.
По словам Барсуковой, постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.
Как ранее сообщили в ГТК, контрабандистка проявила изобретательность при пересечении границы в ПП "Новая Гута": в первый раз продукты были спрятаны в детской люльке, во второй – под обшивкой крыши автомобиля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Контрабандистка проявила изобретательность при пересечении границы: в первый раз продукты были спрятаны в детской люльке, во второй – под обшивкой крыши...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии